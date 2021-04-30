Политологи о конфликте между Киргизией и Таджикистаном: "Есть обиды, но нет договорённости"

Политологи прокомментировали пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, указав на то, что "есть некие обиды, но нет договорённости по границе".

На границе Киргизии и Таджикистана произошло несколько стычек с применением оружия. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Владимир Евсеев.

Инциденты зафиксированы в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. Обе стороны считают данную территорию своей. В результате в конфликт вмешались военные.

Как передаёт РИА ФАН, в результате конфликта на границе ранения получили минимум 46 человек. Бишкек также сообщил об одном погибшем.

Как пояснил Евсеев, обе стороны были готовы к конфронтации, что доказывает быстрая переброска войск в спорный район. Кроме того, Киргизия недавно проводила учения, что негативно восприняли в Таджикистане.

Не исключено, что конфликт начался по случайности. Однако если он затянется, то в проигрышном положении окажутся киргизы.

"Конфликт не нужен ни одной, ни другой стороне, но есть некие обиды и нет договорённости по границе", - поведал эксперт.

В качестве посредника уже выразил желание выступить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наладивший контакт с соседями. Но если противостояние затянется, то вмешаться придётся уже России, которая не заинтересована в эскалации регионального конфликта.

"Россия должна вмешаться, но не путём ввода миротворцев, а путём примирения сторон. В первую очередь введением гуманитарной паузы, чтобы снять напряжение", - рассказал Евсеев, добавив, что он не видит причин для полномасштабного конфликта.

Как добавил эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев, водораспределительным пунктом пользуются жители Киргизии и Таджикистана, но построен он был во времена СССР на киргизской территории. Когда таджикские пограничники решили установить видеокамеры, это спровоцировало конфликт.

"Местные жители начали закидывать камнями пограничников Таджикистана", - пояснил он в интервью сайту 360tv.ru.