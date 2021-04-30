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Политологи о конфликте между Киргизией и Таджикистаном: "Есть обиды, но нет договорённости"
30 апреля 2021, 12:15 • 77 • Политика
Политологи прокомментировали пограничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, указав на то, что "есть некие обиды, но нет договорённости по границе".
На границе Киргизии и Таджикистана произошло несколько стычек с применением оружия. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Владимир Евсеев.
Инциденты зафиксированы в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара. Обе стороны считают данную территорию своей. В результате в конфликт вмешались военные.
Как передаёт РИА ФАН, в результате конфликта на границе ранения получили минимум 46 человек. Бишкек также сообщил об одном погибшем.
Как пояснил Евсеев, обе стороны были готовы к конфронтации, что доказывает быстрая переброска войск в спорный район. Кроме того, Киргизия недавно проводила учения, что негативно восприняли в Таджикистане.
Не исключено, что конфликт начался по случайности. Однако если он затянется, то в проигрышном положении окажутся киргизы.
"Конфликт не нужен ни одной, ни другой стороне, но есть некие обиды и нет договорённости по границе", - поведал эксперт.
В качестве посредника уже выразил желание выступить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наладивший контакт с соседями. Но если противостояние затянется, то вмешаться придётся уже России, которая не заинтересована в эскалации регионального конфликта.
"Россия должна вмешаться, но не путём ввода миротворцев, а путём примирения сторон. В первую очередь введением гуманитарной паузы, чтобы снять напряжение", - рассказал Евсеев, добавив, что он не видит причин для полномасштабного конфликта.
Как добавил эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев, водораспределительным пунктом пользуются жители Киргизии и Таджикистана, но построен он был во времена СССР на киргизской территории. Когда таджикские пограничники решили установить видеокамеры, это спровоцировало конфликт.
"Местные жители начали закидывать камнями пограничников Таджикистана", - пояснил он в интервью сайту 360tv.ru.
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