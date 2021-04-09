Политолог: Зеленский повторяет "военную авантюру" Саакашвили

Как считает политолог Владимир Корнилов, президент Украины Владимир Зеленский может повторить в Донбассе ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году решился на "военную авантюру".

Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом РИА ФАН заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Ранее Госдепартамент США обвинил Москву в "дестабилизации" обстановки в Донбассе. При этом американцы готовы помогать Киеву только "выстраиванием потенциала" армии и обучением солдат.

Как пояснил Корнилов, западные партнёры пытаются морально поддержать команду Зеленского, которая теперь раскручивает нарратив о том, что "США с нами". И это создаёт новые риски, ибо украинцы думают, что в случае начала наступления в Донбассе им окажут поддержку силы НАТО, а руководство страны может начать действовать безрассудно.

Если в начале правления Зеленского большинство населения Украины выступало против войны в Донбассе, то теперь все больше людей начинают поддерживать "силовой" сценарий. Похожим образом ситуация развивалась в 2000-х годах в Грузии.

"В итоге это привело к военной авантюре в Абхазии и Южной Осетии, закончившейся крайне плачевно для Тбилиси. Сейчас по тому же пути пытаются направить и Киев", - отметил политолог.

Как считает депутат Государственной Думы Владимир Жириновский, если Киев атакует ДНР и ЛНР, то в жизнь начнёт воплощаться мечта о создании Новороссии.

Конфликт в Донбассе сейчас "бесконечно заморожен". Если же ВСУ возобновят наступление, разразится большая война".

"Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию", - заявил политик в интервью изданию "Политэксперт".