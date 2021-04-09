Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
Главная / Политика

Политолог: Зеленский повторяет "военную авантюру" Саакашвили

09 апреля 2021, 07:25  •  69 • Политика
Как считает политолог Владимир Корнилов, президент Украины Владимир Зеленский может повторить в Донбассе ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили, который в 2008 году решился на "военную авантюру".
Президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом РИА ФАН заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Ранее Госдепартамент США обвинил Москву в "дестабилизации" обстановки в Донбассе. При этом американцы готовы помогать Киеву только "выстраиванием потенциала" армии и обучением солдат.
Как пояснил Корнилов, западные партнёры пытаются морально поддержать команду Зеленского, которая теперь раскручивает нарратив о том, что "США с нами". И это создаёт новые риски, ибо украинцы думают, что в случае начала наступления в Донбассе им окажут поддержку силы НАТО, а руководство страны может начать действовать безрассудно.
Если в начале правления Зеленского большинство населения Украины выступало против войны в Донбассе, то теперь все больше людей начинают поддерживать "силовой" сценарий. Похожим образом ситуация развивалась в 2000-х годах в Грузии.
"В итоге это привело к военной авантюре в Абхазии и Южной Осетии, закончившейся крайне плачевно для Тбилиси. Сейчас по тому же пути пытаются направить и Киев", - отметил политолог.
Как считает депутат Государственной Думы Владимир Жириновский, если Киев атакует ДНР и ЛНР, то в жизнь начнёт воплощаться мечта о создании Новороссии.
Конфликт в Донбассе сейчас "бесконечно заморожен". Если же ВСУ возобновят наступление, разразится большая война".
"Россия в стороне стоять не будет. Мы раздолбаем всю украинскую армию", - заявил политик в интервью изданию "Политэксперт".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 01:00
В Испании раскрыли план США против ЕС: "Лучшее, что могут сделать, - развязать войну на Украине"
09 апреля 2021, 02:50
Немецкий журналист раскрыл неудобную правду: "Украину никогда не собирались принимать в НАТО"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём ту...
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 01:00
Россия готовится к обороне. Шведская разведка заметила "передовой щит"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
04 апреля 2021, 03:40
Хозяин дал добро на бойню
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.