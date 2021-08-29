Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поста...
Главная / Политика

Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу

29 августа 2021, 06:15  •  91 • Политика
Как заявил политолог Александр Рар, президент Украины Владимир Зеленский надеется убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу, заменив их на США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ведёт себя предельно мягко в отношении Украины. Об этом РИА ФАН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Он усомнился в том, что Меркель могла выдвинуть президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по Донбассу. Это только доказывает визит канцлера в Киев.
Но нельзя сказать, что Меркель поддерживает украинскую сторону на 100%. Хотя речь не идет об ультиматуме, канцлер все же призывает двигаться вперед и выполнять Минские соглашения. Последним есть только одна альтернатива - война.
"Зеленский пытается изменить расклад сил таким образом, чтобы с Минских соглашений убрать немцев и французов, так как считает, что они не играют на 100% на его стороне, и включить вместо них туда американцев", - отметил Рар.
По мнению политолога, Киев рассчитывает на то, что Вашингтон будет грубо разговаривать с Москвой, завалив санкциями. В итоге это якобы поможет Зеленскому вернуть под контроль Донбасс.
Украинские политики также рассчитывали получить от Меркель деньги в качестве компенсации за запуск "Северного потока - 2". Однако Берлин твердо стоит на своем, а украинская дипломатия постоянно страдает от заблуждений Киева.
"Украинцы до сих пор не провели еще нужных реформ в плане независимости судов, построения правового государства и так далее, чего от них требует Европа", - добавил Рар.
Как заявил телеканалу "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт, Германия вложила в украинскую экономику миллиарды евро. Однако Меркель не хочет превращать Украину во второй Афганистан.
Этим можно объяснить заявления канцлера о готовности ввести санкции против "Северного потока - 2", если газопровод будут использовать в качестве оружия.
"Она попыталась заверить: "Нет-нет, денежки, которые мы в вас вложили, мы еще про них не забыли, и пока еще программу не сворачиваем", - отметил Гердт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 23:50
Пентагон захотел украсть идею русского "морского чудовища". PM выдала планы США
28 августа 2021, 23:50
"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шойгу
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 23:50
"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве ...
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шой...
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.