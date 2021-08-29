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Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
29 августа 2021, 06:15 • 91 • Политика
Как заявил политолог Александр Рар, президент Украины Владимир Зеленский надеется убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу, заменив их на США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ведёт себя предельно мягко в отношении Украины. Об этом РИА ФАН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Он усомнился в том, что Меркель могла выдвинуть президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум по Донбассу. Это только доказывает визит канцлера в Киев.
Но нельзя сказать, что Меркель поддерживает украинскую сторону на 100%. Хотя речь не идет об ультиматуме, канцлер все же призывает двигаться вперед и выполнять Минские соглашения. Последним есть только одна альтернатива - война.
"Зеленский пытается изменить расклад сил таким образом, чтобы с Минских соглашений убрать немцев и французов, так как считает, что они не играют на 100% на его стороне, и включить вместо них туда американцев", - отметил Рар.
По мнению политолога, Киев рассчитывает на то, что Вашингтон будет грубо разговаривать с Москвой, завалив санкциями. В итоге это якобы поможет Зеленскому вернуть под контроль Донбасс.
Украинские политики также рассчитывали получить от Меркель деньги в качестве компенсации за запуск "Северного потока - 2". Однако Берлин твердо стоит на своем, а украинская дипломатия постоянно страдает от заблуждений Киева.
"Украинцы до сих пор не провели еще нужных реформ в плане независимости судов, построения правового государства и так далее, чего от них требует Европа", - добавил Рар.
Как заявил телеканалу "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт, Германия вложила в украинскую экономику миллиарды евро. Однако Меркель не хочет превращать Украину во второй Афганистан.
Этим можно объяснить заявления канцлера о готовности ввести санкции против "Северного потока - 2", если газопровод будут использовать в качестве оружия.
"Она попыталась заверить: "Нет-нет, денежки, которые мы в вас вложили, мы еще про них не забыли, и пока еще программу не сворачиваем", - отметил Гердт.
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