Политолог заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины

Первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, магистр политологии Константин Симонов заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины.

В беседе с РИА ФАН он прокомментировал данные газовых операторов Украины, появившиеся в свободном доступе. Дело в том, что Евросоюз сократил поставки газа на Украину в шесть раз, а Киев тем временем не намерен признавать, что запасов топлива на зиму катастрофически мало, денег, чтобы закупить газ, нет.

Симонов объяснил, что Украина долгое время потребляла газ из России, который называла "европейским".

"Юридически этот газ становился перед поставкой на Украину словацким, венгерским или польским", - сказал он, отметив, что в 2021 году цены на газ в Европе пошли вверх, и Украина сократила закупки.

Украинские стратеги рассчитывали, что летом цена на газ станет падать, и в этом прогадали, допустив очень крупную ошибку: газ стал ещё дороже, а Украина осталась без необходимых запасов.

Симонов не исключил, что в этой связи кабинет Зеленского окажется "припёртым к стене" "и Украина, чтобы не замёрзнуть, прибегнет к несанкционированному отбору газа".

"По-русски это называется "воровать", - сказал эксперт.

По словам Симонова, в этом плане достаточно тревожно выглядела история с поставкой газа через Украину в Венгрию.

"Будапешт заявил, что поставка прекращена, а "Газпром" утверждал, что закачка идёт, - сказал он, напомнив: - Украина утверждала, что прокачку прекратили, хотя венгерский оператор видел, что газ подают".

Тогда эту тему "замяли", но всё это "опасно рецидивом", считает эксперт.