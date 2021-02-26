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Политолог заявил об огромной ошибке Киева с "Севпотоком-2": "Это просто близоруко"
26 февраля 2021, 10:15 • 151 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар заявил об огромной ошибке Киева с "Северным потоком - 2". По словам эксперта, то, что делают власти Украины, - "просто близоруко".
Украина допускает огромную ошибку, пытаясь воспрепятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам политолога, Европа ждёт, что Киев договорится с Россией по этому вопросу.
Рар также отметил, что украинским властям "должно быть стыдно", ведь Евросоюз "привлекает Украину в своё энергетическое пространство". При этом вместо благодарности Киев вместе с Варшавой пытаются провоцировать скандалы с Россией, "чтобы на последних метрах остановить "Северный поток - 2".
По словам политолога, такое поведение Киева "просто близоруко".
"Мы на Западе ожидаем от Украины очень простого - чтобы она была верной транзитной страной для российского газа на Запад, чтобы она договаривалась также с Россией", - сказал он в эфире "Россия 1", отметив, что администрация нового президента США Джо Байдена не поддерживает остановку строительства газопровода.
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