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Политолог заявил о возрождении "либеральной русофобии" на Западе: "Кампания фейков"
07 сентября 2021, 15:45 • 60 • Политика
Политолог Владимир Корнилов отметил, что в СМИ стран Запада вновь началась кампания русофобских "разоблачений" против России без доказательств.
Политолог Владимир Корнилов отметил, что в СМИ стран Запада вновь активизировалась русофобская риторика и беспочвенные обвинения против России.
- отметил он в своём Telegram-канале.
По его словам, только за последние дни в СМИ США вышли статьи о поддержке Россией сепаратизма в Испании: обнаружении русского "хакера", вмешавшегося в выборы-2016; якобы обмене русской вакцины на данные о взрывах в Чехии; новые "разоблачения" о месте, из которого выпустили ракету по рейсу MH17; о причастности России к кризису с мигрантами в Польше.
Корнилов отмечает, что с приходом администрации Байдена поток таких публикаций снизился, издание даже называло истерию в отношении России "паранойей" и "острой реакцией истеблишмента". Однако в NYT вновь появился материал о "поддержке" Москвой советника лидера сепаратистов Каталонии Пучдемона, со ссылкой на "конфиденциальные документы". При этом признаётся, что сам Пучдемон с 2017 года скрывается в Бельгии и посещал многие столицы Европы.
Британская Times публикует материал о якобы "причастности" арестованного в Швейцарии бизнесмена Владислава Клюшина "под руководством ГРУ" к вмешательству в выборы 2016 года в США. Корнилов подчёркивает, что, как и в деле с обвинением против Джулиана Ассанжа, США намерены в случае экстрадиции Клюшина получить от него "признание", которое стало в США "царицей доказательств".
Корнилов отмечает, что по тем же лекалам развивается дело MH17 в Голландии, где всё строится на показаниях "анонимных свидетелей", которые невозможно верифицировать.
- подчеркнул Корнилов.
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