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Политолог заявил о возможности сближения России и США на фоне пандемии коронавируса
22 мая 2020, 21:55 • 64 • Аналитика
Треугольник РФ-США-Китай может пережить смещение сфер влияния и союзников на фоне COVID-19. Текущая ситуация может поспособствовать сближению России и Соединенных Штатов.
Россия и США могут сблизиться на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее мнение выразил профессор департамента политологии Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман.
Эксперт спрогнозировал смещение сфер влияния и союзников в треугольнике РФ-США-Китай на фоне текущей ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
Как пояснил политолог в ходе состоявшейся онлайн-встречи, при рассмотрения отношений между государствами уместно говорить о разных лагерях – кто-то исторически является приверженцем Китая, а кто-то – России или Соединенным Штатам.
При этом стоит учесть, что в настоящее время власти США проводят мировую кампанию в поиске наибольшего числа государств, которые выразят поддержку американской идее провести расследования о происхождении коронавируса, на что необходимо одобрение Китая, пояснил Йонатан Фриман. Некоторые страны уже встали на сторону Штатов в этом вопросе, в то время как ряд государств – в частности, Индия, Корея и Израиль – еще не обозначили свою позицию по данному вопросу. Что же касается России, то ее власти тоже пока официально не заявили о том, что хотят добиться расследования по поводу COVID-19.
Между тем, эксперт напомнил о том, что именно Россия стала одной из первых стран, где были введены заградительные меры на границе с Китаем в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. На фоне этой ситуации можно увидеть перелом в отношениях между Москвой и Пекином, результатом которого может стать сближение Москвы и Вашингтона, считает политолог. Профессор высказал прогноз, согласно которому многие страны, традиционно являвшиеся союзниками Китая, могут занять проамериканскую позицию.
При этом нельзя не учитывать, что ряд событий может, напротив, укрепить связи России с Китаем, отмечает Фриман, упоминая ситуацию вокруг КНДР. Он добавил, что пандемия коронавируса привела к ослаблению влияния США в третьих странах, в то время как растет вероятность влияния России и Китая в этих государствах – в частности, в Африке, которой сейчас требуется помощь в борьбе с вирусом.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта этого года объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В настоящее время, по сведениям организации, в мире зафиксировано уже почти 4,9 миллиона случаев заболевания. При этом свыше 323 человек, заболевших коронавирусом, скончались. Очагом возникновения вируса стал китайский город Ухань.
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