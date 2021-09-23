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Политолог заявил о провале кампании по дискредитации выборов в России

23 сентября 2021, 03:55  •  22 • Политика
Попытки зарубежных структур повлиять на ход российских выборов в Госдуму полностью провалились. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.
«Избирательная кампания по выборам в Госдуму прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но эти атаки были странными: при всех задействованных Западом средствах их результаты оказались нулевыми. Все они были проведены настолько бездарно, что никак не повлияли на результаты голосования и общественное мнение в России», — приводятся слова Манойло на сайте Независимого общественного мониторинга.
По словам эксперта, в ходе организованной Западом кампании были задействованы «колоссальные мощности». При этом финансирование осуществлялось как внутри страны, так и за рубежом.
«Они поняли, что независимо от «лейблов», которые лепит Запад, выборы всё равно состоятся согласно закону, избиратели выполнят свой гражданский долг, будет высокая явка, сформируется значительно обновленный созыв парламента»,— констатировал Манойло.
Накануне замначальника управления Генеральной прокуратуры (ГП) РФ Алексей Жафяров заявил, что ведомство будет добиваться как административного, так и уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, а также делал вбросы на прошедших выборах в Госдуму. Он добавил, что ГП будет работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые публикуют недостоверную информацию.
20 сентября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев заявил, что зарубежные неправительственные организации (НПО), включая движение в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иностранным агентом), массово распространяли недостоверные сведения о выборах в дни голосования.
За день до этого федеральный координатор российской ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков рассказал о применяемых методах и инструментах разоблачения фейковых новостей и медиаконтента в период выборов в Госдуму. Он отметил, что вся информация о выявленных фейках доступна на портале НОМа, причем уже с комментариями экспертов, которые подробно разъясняют их суть.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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