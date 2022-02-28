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Политолог заявил о единственном возможном решении Украины на переговорах с РФ

28 февраля 2022, 14:20  •  460 • Политика
Политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в понедельник, 28 февраля, прокомментировал «Известиям» подготовку в Белоруссии площадки для переговоров делегаций Украины и России.
«Насколько я понял, российская позиция сформулирована довольно однозначно и твердо. Это демилитаризация и денацификация Украины. Украине придется с этим смириться», — указал он.
Мухин подчеркнул, что украинской стороне придется согласиться с российскими требованиями о демилитаризации и денацификации Украины, так как они произойдут в любом случае — или по договоренности, или в ходе российской спецоперации операции по защите мирного населения Донбасса.
Ранее в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что площадка для переговоров делегаций Украины и России подготовлена. Он отметил, что белорусская сторона готова организовать процесс переговоров в любую минуту.
По информации агентства «Sputnik Беларусь», украинская делегация уже находится на территории республики, на подъезде к месту переговоров. Кроме того, в издании отметили, что переговоры могут начаться позже. Как пояснил белорусский политик Юрий Воскресенский, это может быть связано с желанием украинской делегации отдохнуть после долгого пути. Но все-таки более вероятно, что переговоры начнутся утром, отметил Воскресенский.
Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной накануне и заявила, что готова провести встречу в Гомеле. Однако президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что Киев не готов к переговорам на территории Белоруссии и требует сменить площадку. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что именно украинская сторона предложила Гомель в качестве места встречи.
Позднее в воскресенье Киев все-таки согласовал проведение переговоров, но на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. В офисе Зеленского отметили, что встреча пройдет без предварительных условий.
Ближе к вечеру того же дня украинские СМИ ранее сообщили о начале переговоров делегаций. Однако эту информацию опровергли в МИД РФ, заявив, что стороны только прибывают к месту проведения переговоров. И уже спустя несколько часов стало известно, что переговоры перенесут на понедельник из-за логистических проблем со стороны украинской делегации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал в свою очередь, что это нельзя называть войной. Он заявил, что российские власти по-прежнему открыты для диалога, но допускать новую кровавую бойню в Донбассе не намерены.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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