Политолог заявил о доверии избирателей к электронному голосованию

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Онлайн-выборы увеличивают возможности реализации гражданских и политических прав

Выборы в Москве продемонстрировали триумф дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в будущем эта система получит большое распространение. Такую оценку дал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Онлайн-выборы позволяют гражданам реализовывать свое избирательное право с большим удобством.

"Система дистанционного электронного голосования увеличивают возможности для граждан реализовывать свои гражданские и политические права. Это можно только приветствовать",

– приводит АГН "Москва" слова политолога. По его мнению, позитивную роль в распространении ДЭГ играет тот факт, что многие известные люди, в том числе президент страны, премьер-министр, мэр столицы проголосовали дистанционно. Это повысило доверие граждан к ДЭГ, и в будущем больше людей захотят голосовать через интернет.

Еще одной традицией, зародившейся на выборах – 2021, может стать трехдневное голосование. Поскольку это позволяет гражданам голосовать, когда им наиболее удобно. При этом политолог отметил, что многие россияне постарались отдать голос в пятницу, чтобы в выходные с чувством выполненного долга заниматься своими делами.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Подсчет голосов начался после 20:00 19 сентября.