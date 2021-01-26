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Политолог закричал, говоря о "дворце Путина", и упомянул самку собаки: "Последний раз спрашиваю"
26 января 2021, 20:40 • 60 • Политика
Политолог Синельников-Оришак иронично высказался о ситуации вокруг "дворца Путина", использовав для электронного общения все инструменты, способные быстро донести вопрос. Он закричал через CAPS LOCK, а также упомянул самку собаки. Кажется, этот короткий комментарий лучшим образом описал весь сюр вокруг фильма команды Навального.
Политолог Михаил Синельников-Оришак в личном телеграм-канале "Синельников-Оришак" продолжил дискуссию вокруг так называемого "замка Путина". Напомним, незадолго до организованных в городах России несанкционированных акций протеста вышел фильм команды Алексея Навального о некоем особняке, который называли замком президента России Владимира Путина.
Забавно, что этот "замок Путина" не единожды появлялся в расследованиях. А на этот раз к уже имевшимся материалам просто добавили имя президента России. Подобную грубую работу уже иронично оценил и сам Путин, сказав крылатую фразу: "Смешно, девочки..."
Синельников-Оришак в продолжение волны мемов добавляет:
"Я последний раз спрашиваю, суки, ЧЕЙ дворец?! Иначе мой будет!"
Высказался о дворце и политолог Сергей Марков, призвав перестать спекулировать на теме "дворца Путина" и назвать реальных владельцев. Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего общения с журналистами отметил, что описанный в фильме особняк в Геленджике - "объект в городе давно известный". И владеет им предприниматель. Но раскрывать личные данные владельца - не задача Кремля.
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