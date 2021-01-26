Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / Политика

Политолог закричал, говоря о "дворце Путина", и упомянул самку собаки: "Последний раз спрашиваю"

26 января 2021, 20:40  •  60 • Политика
Политолог Синельников-Оришак иронично высказался о ситуации вокруг "дворца Путина", использовав для электронного общения все инструменты, способные быстро донести вопрос. Он закричал через CAPS LOCK, а также упомянул самку собаки. Кажется, этот короткий комментарий лучшим образом описал весь сюр вокруг фильма команды Навального.
Политолог Михаил Синельников-Оришак в личном телеграм-канале "Синельников-Оришак" продолжил дискуссию вокруг так называемого "замка Путина". Напомним, незадолго до организованных в городах России несанкционированных акций протеста вышел фильм команды Алексея Навального о некоем особняке, который называли замком президента России Владимира Путина.
Забавно, что этот "замок Путина" не единожды появлялся в расследованиях. А на этот раз к уже имевшимся материалам просто добавили имя президента России. Подобную грубую работу уже иронично оценил и сам Путин, сказав крылатую фразу: "Смешно, девочки..."
Синельников-Оришак в продолжение волны мемов добавляет:
"Я последний раз спрашиваю, суки, ЧЕЙ дворец?! Иначе мой будет!"
Высказался о дворце и политолог Сергей Марков, призвав перестать спекулировать на теме "дворца Путина" и назвать реальных владельцев. Кстати, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего общения с журналистами отметил, что описанный в фильме особняк в Геленджике - "объект в городе давно известный". И владеет им предприниматель. Но раскрывать личные данные владельца - не задача Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 13:20
"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.