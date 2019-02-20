Политолог: "Заход американского эсминца в Черное море - это попытка "взять на испуг" Россию

Заход американского эсминца "Дональд Кук" в Черное море – это продолжение политики стратегического давления на Россию и попытка "взять на испуг". Такое мнение "Комсомольской правде-Крым" выразил политолог Владимир Джаралла.

- Нашим морякам этот гость давно знаком. Пять лет назад именно он на себе узнал, что Россия восстановила свою силу - речь идет о сообщениях СМИ, что один из самых боеспособных кораблей ВМФ США оказался беспомощен перед действием российских средств радиоэлетронной борьбы, что весьма их испугало. Нынешний заход в наше море -это продолжение политики стратегического давления на Россию, проще говоря - попытка "взять на испуг". Однако, с военной точки зрения этот корабль угрозы не создает, так как находится под контролем наших флота и авиации еще на подходе в Средиземном море, - высказал свою точку зрения политолог.

Политический смысл, по его мнению, состоит в том, что все страны мира испытывают внутренние кризисы и видят выход в международных акциях.

- Раньше уже давно была бы мировая война при таких условиях, сейчас ядерное оружие сдерживает агрессивные настроения. Так что победителем выйдет тот, кто выдержит дольше соперника. Однозначно проигравшей в этой ситуации является только Украина. Эсминец ВМФ США зайдет в Одессу и будет красоваться на фоне плавучести металлолома и моторных катеров, который называется "украинским флотом". Это ясное и горькое напоминание о том, что они получили, сами разрушив свою страну и разорвав дружбу с Россией. И выхода из этого тупика при нынешней власти для них нет, они лишь инструмент в чужих руках, - добавил Джаралла.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что время присутствия авианосца американцев для присутствия в Черном море выбрано не случайно.

- Присутствие иностранного военного судна в зоне наших интересов происходит накануне годовщины Крымской весны, а еще сегодня лидер российского государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с критикой в адрес США из-за их позиции по ДРСМД. Кроме того, ожидается, что сегодня президент Украины Петр Порошенко выступит с антикрымской речью в ООН. Безусловно, присутствие эсминца в Черном море по замыслу Вашингтона должно демонстрировать силу США в зоне интересов Российской Федерации. Эта провокация не останется без ответа, - уточнил Мезюхо.

С начала года минонсец "Дональд Кук" заходит в акваторию Черного моря уже второй раз. В 2018 году 12 американских кораблей были замечены в Черном море.

Российские военные контролируют все действия иностранного экипажа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники