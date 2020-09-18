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Политолог: За требованиями Польши о выдаче русских диспетчеров стоит вовсе не "польский ум"

18 сентября 2020, 10:00  •  125 • Политика
Как поведал политолог Владимир Оленченко, за требованиями Польши о выдаче русских диспетчеров стоит вовсе не "польский ум", а заокеанские партнёры Варшавы.
Польша целенаправленно идёт на обострение конфликта вокруг дела о крушении самолёта в Смоленской области. Об этом ИА "Экономика сегодня" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
При этом он считает, что за последними заявлениями Варшавы стоит вовсе не "польский ум", а её заокеанские союзники. Дело в том, что идея привлечь к ответственности диспетчеров появилась очень внезапно, ибо поляки ранее об этом не говорили.
В последнее время на международной политической арене прослеживается желание усилить давление на Москву. Причины Оленченко связывает с газопроводом "Северный поток - 2" и кризисом в Белоруссии.
"По всем позициям Польше не удаётся выполнить заказанную Соединёнными Штатами Америки миссию, подразумевающую срыв проекта газопровода, вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь", - отметил он.
Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что последние заявления Варшавы о том, что самолёт Качиньского якобы взорвали при помощи взрывчатки, являются "бесконечным фантазийным процессом". Дипломат советует полякам вновь перечитать или послушать расшифровку разговоров пилотов, из которой ясно, что экипаж самолёта принудило посадить окружение Качиньского, хотя диспетчеры указывали на плохие погодные условия.
"Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", - цитирует слова Захаровой РИА ФАН.

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