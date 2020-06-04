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Политолог: Японии надо отказаться делить с Россией Курилы

04 июня 2020, 21:55  •  49 • Политика
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Политолог из Страны восходящего солнца считает, что стараться забрать два острова просто бессмысленно
Японии пора перестать договариваться с Россией относительно раздела Южно-Курильской гряды. Стране восходящего солнца следует заполучить все четыре острова вместо двух. Об этом заявил политолог и журналист Юкио Касияма. Статья опубликована на портале Wedge Infinity.
Автор текста уточняет, что в "Синей книге" ("Цветные книги" – наименование сборников публикаций некоторых политических документов в разных странах – прим.ред.) Япония обозначила свои претензии на территорию Курильских островов, чем заставила РФ сильно нервничать. Однако в сборнике не уточняется, на какие именно участки земли претендует Страна восходящего солнца.
Юкио Касияма считает, что пораотбросить "вредную и бесплодную" идею забрать у России только два острова и настоять на возвращении всех четырех. Так страна сможет продемонстрировать остальным государствам, что не отступается от своего слова.
Напомним, что переговоры по Курилам между РФ и Японией назначены на июнь. Власти приняли решение, что им выгоднее осваивать территории совместными усилиями.

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