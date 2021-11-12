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Политолог высмеял универсальное решение Европы против России: "Почему так?"

12 ноября 2021, 10:25  •  36 • Политика
Политический консультант и журналист Андрей Перла высмеял "универсальную" меру Европы, которую она регулярно применяет против России. Он заметил, что в любой непонятной ситуации вводятся санкции. "Почему так?" - задался вопросом эксперт.
Политический консультант и журналист Царьграда Андрей Перла в своём Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" высказался об универсальном "рецепте", который Европе служит против России "в любой непонятной ситуации". В результате вводятся новые санкции.
"Почему так? Потому что, во-первых (это красиво), это сделает ситуацию понятной: "свободный мир" защищается от русских. Во-вторых, граждане свободного мира в случившихся с ними бедах будут обвинять не свои правительства, а чужое, за железным занавесом", - считает эксперт.
Также это может поправить дела западных компаний и улучшить бизнес. Перла констатировал, что у русских всегда есть чем ответить, будь то запрет полётов над Сибирью, газовый кран или Арктика. Однако обвинять других гораздо проще, чем прекратить с ними вражду.
Так эксперт ответил на новость о том, что западные страны могут ввести санкции против компании "Аэрофлот". Ранее сообщалось, что власти Польши считают, что располагают информацией о вовлечённости авиакомпании "Аэрофлот" в миграционный кризис на польско-белорусской границе.
Как отметил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, никаких, даже надуманных оснований для санкций против "Аэрофлота", если следовать логике самого ЕС, не существует.

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