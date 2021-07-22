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Политолог высмеял "разворот" Украины на Восток: Зеленский сам захлопнул дверь с Китаем
22 июля 2021, 18:50 • 132 • Политика
Политолог Дмитрий Спивак высмеял неожиданный "разворот" Украины на Восток. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам захлопнул дверь перед Китаем, а теперь просит о дружбе.
В последнее время от представителей офиса президента Украины часто можно услышать тезис о развороте на Китай. Таким образом Банковая, жаждущая новых денежных вливаний и политической поддержки, пытается надавить на США, для которых Китай - геополитический противник.
При этом политолог Дмитрий Спивак отметил, что ещё недавно Украина отобрала у китайских акционеров законно приобретённый ими завод "Мотор Сич", а также подписала антикитайскую резолюцию в ООН, чтобы задобрить США.
- пояснил эксперт "Народным новостям".
Спивак добавил, что Украина сегодня не нужна ни Востоку, ни Западу. Китай направил в Крым свою бизнес-делегацию, чтобы привести Украину в чувство. А США с Германией заключили сделку по "Северному потоку - 2", несмотря на все украинские протесты.
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