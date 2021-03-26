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Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США

26 марта 2021, 05:10  •  40 • Политика
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семён Уралов выделил три цели игр Вашингтона и Киева, которые касаются военной стратегии. Доказательством является полученная Украиной из США посылка весом около 350 тонн.
Ранее стало известно, что в порт Одессы вошёл американский сухогруз Ocean Glory. На его борту партия военного снаряжения для украинской армии. В числе прочего, 35 армейских внедорожников. Общий вес "посылки" – порядка 350 тонн.
В проекте оборонного бюджета США предусмотрено выделение военной помощи Киеву в размере четверти миллиарда долларов в течение 2021-го финансового года. Этот шаг – элемент так называемой Инициативы помощи Украине в области безопасности. Из общей суммы 150 миллионов выделят лишь тогда, когда американцы убедятся, что Зеленский и его команда уже добились какого-либо существенного успеха в сфере безопасности.
По словам Уралова, США и Украина играют в данном случае в некую "игру", но цели у союзников разные. Поставки военного снаряжения – это ничто иное как подталкивание Киева к продолжению конфликта с Москвой.
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева. Первая – правящая элита Украины "продаёт" иллюзию того, что прямой конфликт с Россией возможен. При этом вступать на опасную тропинку украинцы не стремятся, потому что знаю, чем это для них обернётся.
Вторая цель – попытка выбивать всё новые и новые кредиты на якобы военные нужды. Третья цель – наращивание силового инструмента, но не для защиты территории и не для обороны, а для того, чтобы направить этот инструмент против своих же граждан. Причём речь не только о неподконтрольных районах ДНР и ЛНР, которые Киев по-прежнему считает украинскими регионами, но и вообще о всей стране.
"Поэтому я бы рассматривал всё это как элементы долгосрочной игры", - произнёс Семён Уралов в интервью радио Sputnik.

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