Политолог: Встреча в "нормандском формате" не состоится, если Зеленский затронет Крым

Если украинская сторона поднимет вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате», то она не состоится. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что основными вопросами, которые он планирует поднять на встрече лидеров четырех стран (России, Украины, Франции и Германии), будет Донбасс и статус Крыма.

- Насчет Крыма. Неоднократно мы встречались со специалистами. Я постоянно поднимал вопрос, почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым. Для меня такой формат - это возможность вернуть тему Крыма к обсуждению, - заявил Зеленский.

Также глава украинского государства не исключил, что если встреча не состоится, он найдет другие способы напрямую пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский отметил, что не собирается следовать по подписанным ранее Минским соглашениям.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что у Владимира Зеленского начал складываться свой стиль в ведении международных отношений.

- При общении с коллегами он идет на уступки под давлением. Потом делает грозные заявления для внутренней аудитории. Уступает в делах, компенсирует в словах, - выразил мнение Джаралла.

По его словам, встреча в любом формате не состоится, если Зеленский будет поднимать тему Крыма. А от изменения Минских соглашений последует резкий отклик с Запада.

- Международная политика - серьезная игра взрослых людей. Вот и приходится выкручиваться. И твои позиции определяются возможностями твоей страны. Возможности Украины ослаблены действиями ее собственной элиты, и народ все больше приходит к мысли, что будущего у нее нет. Если только не вернуться к союзу с Россией. Но сил, способных на такое, в современной Украине не существует, - добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет вернуть Крым с помощью международных партнеров. Но вот «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Также он назвал крымский вопрос сложным и признал, что без внешней поддержки решить его не удастся.

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