Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу - преемник Путина? Швейцарская газета увидела тайный смысл в "тихой т...
Осташко об отставке Глазьева: "Либералы побеждают по всем фронтам, выживая ...
Генерал Шаманов вступился за русскую армию, обличив тотальное безразличие правит...
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Главная / В России

Политолог: Встреча в "нормандском формате" не состоится, если Зеленский затронет Крым

10 октября 2019, 15:39  •  65 • В России

Если украинская сторона поднимет вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате», то она не состоится. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что основными вопросами, которые он планирует поднять на встрече лидеров четырех стран (России, Украины, Франции и Германии), будет Донбасс и статус Крыма.

- Насчет Крыма. Неоднократно мы встречались со специалистами. Я постоянно поднимал вопрос, почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым. Для меня такой формат - это возможность вернуть тему Крыма к обсуждению, - заявил Зеленский.

Также глава украинского государства не исключил, что если встреча не состоится, он найдет другие способы напрямую пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский отметил, что не собирается следовать по подписанным ранее Минским соглашениям.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что у Владимира Зеленского начал складываться свой стиль в ведении международных отношений.

- При общении с коллегами он идет на уступки под давлением. Потом делает грозные заявления для внутренней аудитории. Уступает в делах, компенсирует в словах, - выразил мнение Джаралла.

По его словам, встреча в любом формате не состоится, если Зеленский будет поднимать тему Крыма. А от изменения Минских соглашений последует резкий отклик с Запада.

- Международная политика - серьезная игра взрослых людей. Вот и приходится выкручиваться. И твои позиции определяются возможностями твоей страны. Возможности Украины ослаблены действиями ее собственной элиты, и народ все больше приходит к мысли, что будущего у нее нет. Если только не вернуться к союзу с Россией. Но сил, способных на такое, в современной Украине не существует, - добавил политолог.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет вернуть Крым с помощью международных партнеров. Но вот «формулы Штайнмайера» для полуострова не существует. Также он назвал крымский вопрос сложным и признал, что без внешней поддержки решить его не удастся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 20:09
Незаконным проверкам приготовили "зеркальный" ответ
10 октября 2019, 15:39
Политолог: Встреча в "нормандском формате" не состоится, если Зеленский затронет Крым
09 октября 2019, 20:09
«Киеву никто не поможет вернуть Крым»: Политолог ответил заявление Зеленского
09 октября 2019, 16:54
ФБК Навального признали иностранным агентом
09 октября 2019, 20:09
Офицер ГРУ о статье NYT: «Наши ГРУшники что, уже ротами по Европе бродят?»
10 октября 2019, 15:39
Путин похвалил россиян за то, что стали меньше пить и больше заниматься спортом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
06 октября 2019, 15:39
«Пример нарушения международных обязательств»: ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 18:56
Киев согласен: Порошенковцы требуют от Зеленского объяснений за "формулу Штайнмайера"
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
05 октября 2019, 13:39
На Украине заявили о лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.