Политолог: Все партии в Армении пророссийские, уход Пашиняна ничего не изменит

Как пояснил политолог Константин Калачев, все партии в Армении пророссийские, а уход армянского премьера Никола Пашиняна ничего не изменит в диалоге Москвы и Еревана.

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о которой было объявлено в конце прошлой недели, ничего не изменит в отношениях Еревана с Москвой. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Константин Калачев.

Речь идет о техническом маневре, который позволит организовать внеочередные выборы. А в случае поражения Пашиняна оппозиции все равно придется устанавливать диалог с Россией, которая участвует в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

"Я не скажу, что у Пашиняна нет шансов. Шансы у него есть, и весьма неплохие", - добавил эксперт.

Армения остается довольно изолированной страной, которой крайне нужны союзники в условиях, когда существует риск потери Степанакерта. Поэтому все армянские партии сейчас являются пророссийскими, что связано с прагматизмом местных политиков.