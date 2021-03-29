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Политолог: Все партии в Армении пророссийские, уход Пашиняна ничего не изменит

29 марта 2021, 04:40  •  165 • Политика
Как пояснил политолог Константин Калачев, все партии в Армении пророссийские, а уход армянского премьера Никола Пашиняна ничего не изменит в диалоге Москвы и Еревана.
Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о которой было объявлено в конце прошлой недели, ничего не изменит в отношениях Еревана с Москвой. Об этом сайту 360tv.ru заявил политолог Константин Калачев.
Речь идет о техническом маневре, который позволит организовать внеочередные выборы. А в случае поражения Пашиняна оппозиции все равно придется устанавливать диалог с Россией, которая участвует в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
"Я не скажу, что у Пашиняна нет шансов. Шансы у него есть, и весьма неплохие", - добавил эксперт.
Армения остается довольно изолированной страной, которой крайне нужны союзники в условиях, когда существует риск потери Степанакерта. Поэтому все армянские партии сейчас являются пророссийскими, что связано с прагматизмом местных политиков.

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