Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутатам арендуют Колонный зал Дома Союзов за 1 миллион рублей. В день
Почему глава Нацполиции ушел в отставку
"Грета, блин": Злобная "Колыбельная врагу" с черной магией в...
Приватизация «Укрзализныци». Начало транспортного коллапса Украины
Главная / В России

Политолог: Вопрос о морской границе России с Украиной Киев поднимает из-за выборов в США

24 сентября 2019, 19:24  •  69 • В России

Госслужба морского и речного транспорта Украины призвала президента страны Владимира Зеленского к скорейшему установлению морских границ с Россией. Замначальника Госгидрографии Богдан Устименко «вдруг» решил напомнить лидеру незалежной, что договор о российско-украинской границе от 2003-го года морские рубежи двух государств-соседей фактически не регулирует. А потому их как бы и нет юридически...

- Договор о госгранице был заключен еще в 2003-м, но морская граница там не была никак определена.

- Прежде всего это предложение - продолжение популистских высказываний новых властей. Чтобы было повышенное внимание в к ним. Как и прежде, в случае привлечения внимания к Петру Порошенко - чтобы получить поддержку на западе. А поддержка эта постепенно утрачивается.

- Нам такой договор не нужен?

- Россия никогда не подпишет подобный договор. Ведь украинская сторона наверняка будет подразумевать включение территориальных вод вокруг Крыма в свои территориальные воды.

- Но это же исключено?

- Все прекрасно понимают, что никто не будет это всерьез обсуждать с российской стороны. Единственный способ — обратить внимание на проблему, в первую очередь у западных «кураторов». Ну и второе — в будущей предвыборной компании в США получить свои висты. Ведь кандидат в президенты Байден известен всем именно как куратор Украины. Он был идеологом создания того украинского государства, которое после 2014-го оказалось полностью враждебно настроенным против России.

- Переговоры о морской границе России и Украины - карта в будущих выборах американского президента?

- В общем, да. При том Трампу менее интересна Украина, чем его противникам, которые как раз и пытаются разыграть украинскую карту. Именно команда Байдена будет продолжать взаимодействовать с остатками тех элит, которые выступают за экспансию Америки во всем мире. Трамп придерживается немного иной политики. Он сосредоточен на новой экономической модели США. Его геополитические вопрос менее интересует — кроме точечных, вроде Кореи и Ирана.

Потому самостоятельности в вопросе переговоров о морских границах у Украины нет никакой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 16:09
Набиуллина пожаловалась Путину: У банкиров возможности не совпали с желаниями
23 сентября 2019, 17:24
Новые правила перевозки детей: Медведев поручил оборудовать все экскурсионные автобусы ремнями безопасности
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
23 сентября 2019, 22:09
Образование, медицина, экономика: Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока
24 сентября 2019, 12:54
Даст или не даст?
24 сентября 2019, 19:24
Политолог: Вопрос о морской границе России с Украиной Киев поднимает из-за выборов в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
23 сентября 2019, 22:09
«Справляемся вместе»: как живёт 21-летняя девушка, усыновившая шестерых братьев и сестру
18 сентября 2019, 15:39
"Ради жизни граждан": Киев заявил о подготовке к отводу сил, но с одним условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.