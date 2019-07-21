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Политолог Виталий Третьяков: «Войну в Донбассе Зеленский не остановит»

21 июля 2019, 22:39  •  75 • В России

Первые итоги выборов на Украине уже известны. На них лидирует президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа». О первых шагах Зенского после выборов «КП» рассказал политолог Виталий Третьяков.

- Нет, в политике Зеленского ничего не изменится, - рассказал «КП» политолог Виталий Третьяков. - Раньше оправдывались, что у него скованы руки. Мол, нет большинства в парламенте. Якобы он назначит новое правительство и все изменит. Нет. Я за последние месяцы не слышал ни одного выступления Зеленского, которое бы вело к прекращению бомбежек. Думаю, он пойдет по пути разрыва Минских соглашений. Может, Зеленскому и хочется прекратить бойню — он же не был причастен к ее развязыванию. Но остановить пока он ее не сможет. Возмножно, не хватит политических сил. Его пацифистские намерения остаются намерениями. Ведь если останавливать войну, то кому-то придется нести за это ответственность. Кого из крупных олигархов или политиков готовы посадить? Есть одна надежда, что во главе правительства станет сильная фигура. Сильнее самого Зеленского. Тогда могут начаться переговоры с ДНР и ЛНР. Но это маловероятно.

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- Победа партии Зеленского «Слуга народа» не полная, 50% и один голос не получили ?

- Мы давали точно такой предвыборный расклад. Пессимистичный прогноз был 42 % а оптимистичный — 48%. Даже с этим, минимальным процентом, «Слуга народа» сможет набрать большинство в Верховной Раде. Либо в блоке с «Голосом» Вакарчука. Либо с мажоритарщиками. Но, чтобы менять конституцию, Зеленскому нужно более 300 голосов — а тут уже возможны варианты. (подробности)

Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу "Слуге народа" Зеленского

На Украине закрылись избирательные участки по выборам в Верховную Раду. Итоговую явку на участках еще предстоит подсчитать, но за несколько часов до их закрытия она была низкой - всего чуть больше 35% (подробности)

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