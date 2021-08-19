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Политолог в прямом эфире обвинил русских в предательстве. Норкин "обнулил" его слова анекдотом

19 августа 2021, 16:00  •  142 • Политика
Политолог Виктор Олевич в прямом эфире обвинил русских в предательстве. Ведущий Андрей Норкин "обнулил" его словам колким анекдотом.
В прямом эфире программы "Место встречи" политолог Виктор Олевич заявил, что Россия "предала" Афганистан после распада СССР. Олевич попытался доказать свою позицию примерами - исторической высылкой лидера ГДР Эриха Хонеккера и прекращением поддержки афганского политика Мохаммада Наджибуллы в 1992 году, пишут "Невские новости".
Кроме того, эксперт оправдал бегство США после прихода талибов*.
Ведущий Андрей Норкин в ответ напомнил Виктору Олевичу о правах человека и о том, что в тот период власть идеализировала Соединённые Штаты. Он решил проиллюстрировать логику политолога "усатым" и нецензурным анекдотом, который подслушал у Марии Ароновой. Анекдот представляет собой диалог двух грузин: первый держит под мышкой учебник, второй интересуется, что же это за книга.
"Это логика", - отвечает первый.
"А что такое логика?" - продолжает задавать вопросы второй.
"Это умение правильно мыслить", - поясняет собеседник.
"А как это?" - просит объяснить второй грузин.
"Я тебе сейчас объясню. У тебя есть удочка?" - интересуется первый.
"Есть", - кивает любопытный.
"Значит, ты любишь ловить рыбу. Это логика. Любишь ловить рыбу - значит, любишь природу. Любишь природу - значит, любишь всё красивое. Любишь всё красивое - значит, любишь женщин. А если ты любишь женщин, значит, ты не *** (гомосексуалист). Это логика", - заключает первый грузин.
После в диалог вклинивается третий грузин, интересуясь у второго, что же ему так долго объясняли. Тот отвечает, что, мол, хотел узнать, что такое логика. Третий спрашивает: "И что это такое?"
"Вот, смотри, как мне Гоги говорил. У тебя есть удочка?" - начинает разъяснять второй.
"Нет", - признаётся третий.
"Значит, ты *** (гомосексуалист)", - закончил ответом второго Норкин под аплодисменты зала.
*"Талибан", талибы - организация, деятельность которой в России запрещена.

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