Политолог: в Молдавии готовится конституционный переворот

«Решение Конституционного суда запустит глубокий политический кризис»

На фоне отсутствия легитимного правительства экономический и эпидемиологический кризисы в Молдавии становятся всё острее, однако страна ждёт, какое решение вынесет Конституционный суд, чтобы узнать, куда двигаться дальше. И хотя действующий Кабинет министров исправно выполняет возложенные на него обязанности, он не может разработать стратегию по выводу страны из затянувшегося кризиса.

Для президента же Майи Санду главной задачей остаётся привести в парламент как можно больше «хороших людей», в её понимании этого слова. Подразумевается, что в действующем парламенте «хороших людей» нет. А «светлое будущее», обещанное на заре независимости тридцать лет назад, становится всё дальше.

«Цель Майи Санду видна за версту: парализовать все институты государства, создать хаос, обострить экономический кризис. Она толкает страну к полному коллапсу и безвластью. Сидя в стороне, Санду будет и далее кричать про воров и бандитов, обвинять во всём своих оппонентов, накручивать себе рейтинги. Периодически в Молдову будут приезжать машины с гуманитарной помощью из Европы. А Санду будет делать фотосессии на фоне полупустых грузовиков»,

– прокомментировал ситуацию в Молдавии депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя.

Он уверен: Санду заранее знает о том, какое решение вынесет Конституционный суд, об этом открыто говорят в администрации президента. Что касается паузы, взятой КС якобы для того, чтобы найти правильное решение, то это всего лишь попытка выиграть время и приблизить окончание 45-дневного срока, необходимого для роспуска парламента. Что касается «западных партнёров» в лице послов США и ЕС в Кишинёве, то они оказывают «мощнейшее давление на суд», считает политолог.

По его словам, судьи Конституционного суда в неофициальных беседах прямо говорят о том, что попали в сложную ситуацию, когда им придётся отменить собственное решение от 6 августа 2020 года. Если они сделают «всё правильно», им гарантируется «как моральная поддержка, так и помощь в аргументации решения и его оправдание в СМИ».

«Готовится серьёзный конституционный переворот, с прямым участием некоторых послов. Это запустит глубокий политический кризис и полностью дискредитирует КС»,

– не сомневается Богдан Цырдя.