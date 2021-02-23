Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / Украина

Политолог: в Молдавии готовится конституционный переворот

23 февраля 2021, 02:30  •  38 • Украина
«Решение Конституционного суда запустит глубокий политический кризис»
На фоне отсутствия легитимного правительства экономический и эпидемиологический кризисы в Молдавии становятся всё острее, однако страна ждёт, какое решение вынесет Конституционный суд, чтобы узнать, куда двигаться дальше. И хотя действующий Кабинет министров исправно выполняет возложенные на него обязанности, он не может разработать стратегию по выводу страны из затянувшегося кризиса.
Для президента же Майи Санду главной задачей остаётся привести в парламент как можно больше «хороших людей», в её понимании этого слова. Подразумевается, что в действующем парламенте «хороших людей» нет. А «светлое будущее», обещанное на заре независимости тридцать лет назад, становится всё дальше.
«Цель Майи Санду видна за версту: парализовать все институты государства, создать хаос, обострить экономический кризис.
Она толкает страну к полному коллапсу и безвластью. Сидя в стороне, Санду будет и далее кричать про воров и бандитов, обвинять во всём своих оппонентов, накручивать себе рейтинги.
Периодически в Молдову будут приезжать машины с гуманитарной помощью из Европы. А Санду будет делать фотосессии на фоне полупустых грузовиков»,
– прокомментировал ситуацию в Молдавии депутат от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя.
Он уверен: Санду заранее знает о том, какое решение вынесет Конституционный суд, об этом открыто говорят в администрации президента. Что касается паузы, взятой КС якобы для того, чтобы найти правильное решение, то это всего лишь попытка выиграть время и приблизить окончание 45-дневного срока, необходимого для роспуска парламента. Что касается «западных партнёров» в лице послов США и ЕС в Кишинёве, то они оказывают «мощнейшее давление на суд», считает политолог.
По его словам, судьи Конституционного суда в неофициальных беседах прямо говорят о том, что попали в сложную ситуацию, когда им придётся отменить собственное решение от 6 августа 2020 года. Если они сделают «всё правильно», им гарантируется «как моральная поддержка, так и помощь в аргументации решения и его оправдание в СМИ».
«Готовится серьёзный конституционный переворот, с прямым участием некоторых послов. Это запустит глубокий политический кризис и полностью дискредитирует КС»,
– не сомневается Богдан Цырдя.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
22 февраля 2021, 16:25
Экс-депутат Рады Царев рассказал, как СБУ сжигала документы во время Майдана
22 февраля 2021, 21:00
Украина ввела санкции против российских IT-компаний
22 февраля 2021, 21:00
На Украине создают военную полицию
22 февраля 2021, 22:50
Украина лишилась флагмана ВМС
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 февраля 2021, 00:40
"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове&qu...
23 февраля 2021, 00:40
«Украина не будет сопротивляться»: эксперт предположил исход войны с Росс...
23 февраля 2021, 00:35
«Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный ...
23 февраля 2021, 00:40
Обычаи и привычки отправлены на живодёрню. Журналист эмоционально оценил новые правил...
23 февраля 2021, 01:30
«Упущена возможность для переосмысления курса»: в МИД прокомментировали решение ЕС о ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2021, 10:45
"Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага"
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
18 февраля 2021, 10:40
"Вопрос жизни и смерти": на Украине забились в истерике из-за "Северного потока - 2"
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.