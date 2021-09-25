Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"

Немецкий политолог Александр Рар не исключает, что в Германии могут начаться "газовые бунты" в связи с аномальным ростом цен на энергоресурсы.

Газовая тема в Европе чрезмерно политизирована, причем процесс уже не остановить. Об этом в интервью ИА "Экономика сегодня" заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

В связи с аномальным ростом цен на газ стало очевидно, что европейская энергетическая стратегия, в рамках которой предусматривались переход на возобновляемые источники энергии, отказ от угольной генерации и диверсификация поставщиков ресурсов, дала сбой.

"Европейцы сами себя перехитрили и спилили сук, на котором сидели, в чем не хотят признаваться", - отметил эксперт.

При этом ЕС также последовательно мешал реализации проекта "Северный поток - 2", дабы поставки голубого топлива по трубопроводу были ограничены Третьим энергопакетом. Однако теперь в ЕС требуют от Москвы нарастить поставки газа, попутно обвиняя ее во всех бедах.

"Европейцам необходимо найти козла отпущения в том энергетическом кризисе, который они сами создали", - считает Фёдоров.

Брюссель не откажется от русофобской политики в энергетической сфере. Но перспектива холодной зимы может вынудить европейцев занять более конструктивную позицию. Впрочем, демонизирование России является одним из инструментов сохранения единства в ЕС, который расползается по швам.

Ранее немецкие "зеленые" в очередной раз обвинили Россию в "газовом шантаже". Как заявил в интервью газете "Взгляд" политолог Александр Рар, накануне выборов в Германии местные политики находятся в панике, ибо рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции.

Абсурд заключается в том, что недавно "зеленые" требовали от властей ФРГ отказаться от поставок газа из России. Теперь они требуют больше голубого топлива, жалуясь на "шантаж".

Рар не исключает, что немецкие политики опасаются начала массовых протестов населения. Экоактивисты и их сторонники долгое время рассказывали о том, что после перехода на возобновляемые источники энергии жизнь людей кардинально изменится. Обещания разрушила суровая реальность, а рейтинг "зеленых" заметно снизился.

Представители других политических сил Германии довольно осторожно высказываются на тему "Северного потока - 2". Дело в том, что они видят пользу в прагматичном сотрудничестве с Россией.

Так, председатель партии ХДС Армин Лашет выступил в поддержку проекта, назвав проект "экономическим". Лашета называют вероятным преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но популярность политика оставляет желать лучшего.

Как считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, у газопровода "Северный поток - 2" очень перспективное будущее, но проекту ещё предстоит долгий путь, состоящий из бюрократических согласований. Ситуация прояснится только после завершения выборов и формирвоания нового правительства в Германии.

"Как только политик займёт официальную должность канцлера, его слова будут иметь больший вес, но без документальных и законодательных подтверждений останутся просто словами", - указала эксперт в интервью РИА ФАН.