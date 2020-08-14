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Политолог: в ЕС показали, что не собираются прогибаться под интересы США

14 августа 2020, 16:40  •  92 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за планов ввести новые санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает немецкое издание Welt.
Ноту протеста европейская делегация выразила госдепартаменту США во время видеоконференции 12 августа, при этом не уточняется, на каком уровне это было сделано.
Известно, что по содержанию нота повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля. В заявлении говорилось, что у Евросоюза вызывают обеспокоенность участившиеся случаи применения или угрозы введения санкций со стороны Вашингтона в отношении европейских компаний, в том числе по проекту "Северный поток-2".
В эфире радио Sputnik политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал позицию европейцев.
"Протест выразили 24 страны Евросоюза из 27-ми – даже удивительно, что часть из тех стран, которые обычно выступают против проекта (это Польша, страны Прибалтики, Румыния и Хорватия) на это раз не стали этого делать. Скорее всего, Германия и Евросоюз надавили, руководствуясь тем, что крупнейшие европейские страны, и даже не очень крупные, вроде Австрии, не хотят зависеть от дорогого американского сжиженного газа, и ради политических соображений не хотят рвать связи с Россией. Кроме того, европейские документы говорят о том, что Европе нужны разные источники поставок, и сокращение доли России вовсе не означает полный отказ от российских ресурсов. Эта нота протеста – желание показать, что Европейский союз является отдельным от США центром силы и прогибаться под американские интересы, в данном случае энергетические, он не собирается", - сказал Вадим Трухачев.
В конце 2019 года США ввели санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.
В конце июля нынешнего года сенат США одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока-2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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