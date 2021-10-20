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Политолог: В ЕС не хотят кормить "ораву бездельников" на Украине

20 октября 2021, 18:40  •  112 • Политика
В ЕС не хотят кормить "ораву бездельников" на Украине, считает политолог Владимир Соловейчик.
Украина не является надежным партнером, поэтому ее и не хотят включать в состав Евросоюза. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что страну уже приняли бы в содружество, если вопрос зависел только от президента Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Однако Соловейчик напомнил, что 85% стран-участниц ЕС не поддерживают вступление Украины в содружество. Они не видят в этом никаких плюсов, но насчитали множество минусов.
"Никто не хочет в ЕС кормить ораву бездельников и платить из своего кармана за военные авантюры киевских правителей на юго-востоке страны, и не только там", - пояснил эксперт.
Как ранее заявила политолог Анна Арямова, президент Украины Владимир Зеленский проявил себя в качестве непрофессионального политика. У Киева множество проблем, однако глава государства постоянно совершает большие ошибки во внутренней и внешней политике.
Всё это негативно сказывается на жизни населения, а также может аукнуться в будущем.
"Его команда - это люди, которые пришли совершенно из другой сферы, не имеющие представления ни о политике, ни о новой экономике. Это очень печальная тенденция", - цитирует слова эксперта телеканал "360".

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