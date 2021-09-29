Политолог в эфире озвучил две причины возможного раздела Украины

Соседи Незалежной не упустят возможности воспользоваться тяжёлым положением страны и попытаются осуществить её раздел, полагает политолог Руслан Бортник.

Украина может быть разделена на куски. По мнению политолога Руслана Бортника, такое возможно при наличии двух причин.

Так, поспособствовать этому процессу могут новые волнения в стране и непосредственно политический кризис. Свой прогноз Бортник озвучил в эфире канала "Первый независимый".

Кто станет бенефициарами проблем Украины? Эксперт указывает, что заинтересованность есть у соседей страны.

"Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию", - полагает он.

Причём с точки зрения истории такое положение дел будет неудивительным, да и сейчас в ряде стран вполне просчитывают такие сценарии. Хотя и некоторые украинские регионы "с удовольствием" станут частью других государств, заметил политолог.

"[Соседи] могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <…> Восток побежит понятно куда", - сказал он.

По его словам, подобные сценарии якобы обсуждались и раньше, но соседи Украины не решались на этот шаг "из-за другой европейской политики" и влияния США.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсетях заявил, что не хотел бы верить в вероятность распада его страны на части, однако считает возможным один из сценариев, который может привести к такому итогу.