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Политолог увидел предпосылки для скорого бегства Зеленского с Украины

13 марта 2020, 22:35  •  177 • Украина
Судьба экс-президента Петра Порошенко как зеркало отражает в целом судьбу государственности и политической системы Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Порошенко бежал из страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко пропускает допросы в Государственном бюро расследований, потому что находится за границей. Об этом украинским СМИ рассказали адвокаты Порошенко.
По некоторым данным, 8 марта украинский политик вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. На Украину он так и не вернулся.
Экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.

Капитан «Титаника»

Как отметил Андрей Иванов, судьба Порошенко как зеркало отражает в целом судьбу украинской государственности и политической системы Украины. Петр Порошенко занимался политикой многие годы, метался из стороны в сторону, менял партии, союзников и убеждения. В итоге он добился своей мечты и избрался президентом страны. А теперь он в забвении, в бегах, его ненавидит собственный народ. При этом он прекрасно знал, что так будет, уверен политолог.
«На Украине отсутствует цивилизованная культура передачи власти, хотя формально все происходит очень демократично и в соответствии с законом. Вот Порошенко поприсутствовал на инаугурации Зеленского. Так сказать, своим присутствием обозначил преемственность, и тут же попал в опалу. И дело вовсе не в какой-то ненависти нового главы государства к предыдущему. Просто политическая культура такова, что предыдущего надо растоптать», — пояснил Андрей Иванов.
Хотя эксперт выразил уверенность, что за Порошенко стоят очень серьезные преступления. Но ведь судить его хотят не за них. Не за развязанную гражданскую войну в Донбассе и падение уровня жизни, а по достаточно формальным поводам, которые найти несложно.
Политолог подчеркнул, что все эти события — именно отражение украинской политической системы и современной идеи украинской государственности. Все годы независимости на Украине насаждалась культура села — постулирование того, что прогресс стране не нужен. Вместо реализации больших проектов, развития высоких технологий украинцам внушали мысль, что можно прожить за чужой счет. За счет российского газа, который им почему-то должны давать бесплатно, за счет трудовой миграции в Европу, где их якобы ждут с распростертыми объятиями, уверен эксперт.
«Отчуждение от России, от собственных исторических корней, пестование совершенно диких националистических мифов, героизация нацистских пособников — все это постоянно превращало Украину в страну «третьего мира». Отсюда неспособность политиков договариваться, два Майдана, бегство Януковича, бегство Порошенко, забвение Ющенко. И ведь Зеленского в скором времени ожидает похожая участь, если он не изменит саму идеологию украинской государственности, не признает очевидное и не восстановит добрые отношения с Россией, не включится в общие с ней большие проекты развития», — заключил Андрей Иванов.
Автор: Илья Муромский

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