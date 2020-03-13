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Политолог увидел предпосылки для скорого бегства Зеленского с Украины
13 марта 2020, 22:35 • 177 • Украина
Судьба экс-президента Петра Порошенко как зеркало отражает в целом судьбу государственности и политической системы Украины. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.
Порошенко бежал из страны
Бывший президент Украины Петр Порошенко пропускает допросы в Государственном бюро расследований, потому что находится за границей. Об этом украинским СМИ рассказали адвокаты Порошенко.
По некоторым данным, 8 марта украинский политик вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. На Украину он так и не вернулся.
Экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Ранее суд в Киеве арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» в рамках дела об отмывании средств и неуплате налогов, в котором фигурирует Порошенко. Арест был наложен в рамках расследования уголовного дела, которое относится к возможным нарушениям во время продажи данного завода.
Капитан «Титаника»
Как отметил Андрей Иванов, судьба Порошенко как зеркало отражает в целом судьбу украинской государственности и политической системы Украины. Петр Порошенко занимался политикой многие годы, метался из стороны в сторону, менял партии, союзников и убеждения. В итоге он добился своей мечты и избрался президентом страны. А теперь он в забвении, в бегах, его ненавидит собственный народ. При этом он прекрасно знал, что так будет, уверен политолог.
Хотя эксперт выразил уверенность, что за Порошенко стоят очень серьезные преступления. Но ведь судить его хотят не за них. Не за развязанную гражданскую войну в Донбассе и падение уровня жизни, а по достаточно формальным поводам, которые найти несложно.
Политолог подчеркнул, что все эти события — именно отражение украинской политической системы и современной идеи украинской государственности. Все годы независимости на Украине насаждалась культура села — постулирование того, что прогресс стране не нужен. Вместо реализации больших проектов, развития высоких технологий украинцам внушали мысль, что можно прожить за чужой счет. За счет российского газа, который им почему-то должны давать бесплатно, за счет трудовой миграции в Европу, где их якобы ждут с распростертыми объятиями, уверен эксперт.
Автор: Илья Муромский
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