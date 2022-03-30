Политолог увидел политическую перспективу по итогам переговоров в Стамбуле

Процесс переговоров России и Украины идет, хотя нельзя сказать, что успешно, но во всяком случае движение есть. Такое мнение в среду, 30 марта, «Известиям» выразил политолог, кандидат философских наук Борис Межуев, комментируя завершившийся накануне в Стамбуле очередной раунд российско-украинских переговоров.

«Во всяком случае какая-то политическая перспектива явно вырисовывается, хотя, разумеется, она нелегкая и, разумеется, будет сталкиваться с критикой с обеих сторон», — указал он.

Политолог отметил, что, хотя многие вопросы еще остаются открытыми, переговорный процесс имеет определенные успехи. В качестве примера он отметил, что Украина впервые зафиксировала свою готовность пойти на принятие нейтрального статуса и на не только уже де-факто совершившуюся демилитаризацию, но и на ее перспективу.

«То есть отказ от размещения, от военных баз — это очень важное и существенное условие. И второй момент — это отказ от производства какого-то оружия массового поражения. Ну во всяком случае явно фиксируемый контролируемый отказ от превращения себя в какой-то военный плацдарм против России», — отметил Межуев.

Политолог также назвал важным моментом формулировки украинской делегации об отказе Киева от какого-либо реванша силового захвата территорий Донбасса и Крыма. При этом он отметил, что по-другому они сказать не могли, потому что находятся в определенных ограничениях, так как на Украине существует большая националистическая группировка, а безопасность членов делегации, которые скажут что-то неугодное ей, не обеспечена. Поэтому, по его словам, ожидать, что в этой области будут какие-то на 100% удобные для России формулировки, не приходится.

Ранее в среду политолог Владимир Шаповалов заявил «Известиям», что прошедшие в Стамбуле переговоры с РФ украинская сторона пытается выдать за некую победу Киева, что не соответствует действительности. Также эксперт указал на то, что встреча, прошедшая в Турции, — это очередной раунд переговоров, ценность которого заключается лишь в том, что российская сторона наконец услышала от Киева конкретные предложения, а не набор общих фраз.

Переговоры России и Украины прошли накануне во дворце Долмабахче. Они продлились около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию. Одним из важных пунктов стал отказ Украины от вступления в военные блоки, а также сохранение ее безъядерного статуса. Он добавил, что Россия, в свою очередь, делает два шага навстречу для урегулирования ситуации, отметив, что они включают две части — военную и политическую.

Позже Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности, выдвинутые в рамках переговоров, не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Он уточнил, что Киев заявил об отказе вернуть Крым и Донбасс военным путем. При этом принципиальная позиция России в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной, подчеркнул дипломат.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры проходили по видеосвязи.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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