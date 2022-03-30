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Политолог уличил Украину в "мегалукавстве": Киев постоянно подменяет понятия
30 марта 2022, 16:25 • 63 • Политика
Политолог Сергей Маркелов напоминает, что в любых международных соглашениях политики Киева постоянно лукавят и подменяют понятия.
Все предложения Украины по мирным соглашениям содержат элементы "мегалукавства", утверждает генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов.
По словам специалиста, все обещания, которые когда-либо давала Украина как государство, являются постоянным обманом. Политики Украины набили себе руку в постоянной подмене понятий.
По словам Маркелова, это отлично видно на примере выполнения Киевом Минских соглашений и отношения Украины к ДНР, ЛНР и Крыму. Украина постоянно выкатывает "свои "хотелки", и эти "хотелки" должны быть априори приняты миром и нами", заявил эксперт в эфире телеканала "360".
Однако в этих и других международных вопросах Украина постоянно лукавит. Никакие договорённости, в том числе два соглашения в Минске, не помешали Украине делать всё, что она захочет в отношении республик Донбасса.
Маркелов также напомнил про то, что Украина отказалась подписываться под статусом безъядерной державы. Этот вопрос как раз и является "мегалукавством", поскольку Украина и так, имея обязательства по Будапештсткому меморандуму об отказе от ядерного оружия "до 24 февраля в статусе безъядерной державы занималась разработкой всяких штук". Маркелов поясняет, что неважно, как их называли в Киеве - "грязными бомбами" или просто ядерным оружием.
Эксперт подчёркивает, что "в предложениях Украины в каждой букве некие двусмысленности, некое такое лукавство".
- подчеркнул Маркелов.
Как сообщал Царьград, переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле взволновали не только русских и украинцев, но и Запад.
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