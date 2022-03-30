Политолог уличил Украину в "мегалукавстве": Киев постоянно подменяет понятия

Политолог Сергей Маркелов напоминает, что в любых международных соглашениях политики Киева постоянно лукавят и подменяют понятия.

Все предложения Украины по мирным соглашениям содержат элементы "мегалукавства", утверждает генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов.

По словам специалиста, все обещания, которые когда-либо давала Украина как государство, являются постоянным обманом. Политики Украины набили себе руку в постоянной подмене понятий.

По словам Маркелова, это отлично видно на примере выполнения Киевом Минских соглашений и отношения Украины к ДНР, ЛНР и Крыму. Украина постоянно выкатывает "свои "хотелки", и эти "хотелки" должны быть априори приняты миром и нами", заявил эксперт в эфире телеканала "360".

Однако в этих и других международных вопросах Украина постоянно лукавит. Никакие договорённости, в том числе два соглашения в Минске, не помешали Украине делать всё, что она захочет в отношении республик Донбасса.

Маркелов также напомнил про то, что Украина отказалась подписываться под статусом безъядерной державы. Этот вопрос как раз и является "мегалукавством", поскольку Украина и так, имея обязательства по Будапештсткому меморандуму об отказе от ядерного оружия "до 24 февраля в статусе безъядерной державы занималась разработкой всяких штук". Маркелов поясняет, что неважно, как их называли в Киеве - "грязными бомбами" или просто ядерным оружием.

Эксперт подчёркивает, что "в предложениях Украины в каждой букве некие двусмысленности, некое такое лукавство".

Повторяю, ни на одно предложение сегодняшнее стамбульское от украинской делегации не будет прямого ответа России в том смысле, что Россия всё скорректирует в ту сторону, ради чего вообще всё это происходит,

- подчеркнул Маркелов.

Как сообщал Царьград, переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле взволновали не только русских и украинцев, но и Запад.