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Политолог: Украинцы лишатся пенсий и зарплат - Зеленскому останется побег
17 апреля 2020, 20:10 • 254 • Политика
Политолог Михаил Погребинский не исключил, что без финансовой помощи от МВФ украинским властям не получится платить народу ни пенсии, ни зарплаты. Бюджетники лишатся денег. А президенту Владимиру Зеленскому останется только побег.
Со ссылкой на исследования профессионалов известный на Украине политолог Михаил Погребинский дал весьма пессимистичный прогноз о будущем экономики Украины. Он напомнил, что две трети доходной части бюджета Незалежной - заимствования, без них бюджет в целом "не складывается вообще". А потому без финансовой подпитки от МВФ украинцы лишатся пенсий и зарплат.
"Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег, то вообще никак не складывается и вообще нельзя будет платить ни пенсии, ни зарплаты", - заявил политолог в эфире телеканала NewsOne.
В этом случае президенту Украины Владимиру Зеленскому останется только побег из страны. Политолог советует ему в том случае, если через месяц пенсии и зарплаты бюджетникам не будут выплачены, искать самолёт.
Впрочем, даже если власти будут способны выплатить эти деньги, то это, по мнению эксперта, будет за счёт активной работы печатного станка. И такой выброс гривен приведёт к тому, что за один доллар их будут просить не 30, а в десять раз больше - 300. И в этом случае Зеленскому тоже стоит задуматься о побеге.
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