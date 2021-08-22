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Политолог: Украинские политики заблуждаются, веря в европейский "рог изобилия"

22 августа 2021, 04:40  •  61 • Политика
Как отметила политолог Инна Ветренко, украинские политики жестоко заблуждаются, продолжая верить в европейский "рог изобилия".
Украинским политикам выгодно спекулирование на теме отношений Москвы и Киева, поэтому они часто затрагивают её в своих выступлениях. Об этом РИА ФАН заявила заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.
Власти Украины возвели Россию в статус внешнего врага. Для поддержания данного образа создаются различные страшилки и байки, при помощи которых украинские власти пытаются добиться лояльности Евросоюза.
"Пугая Россию, они таким образом прочищают себе путь в ЕС и НАТО. Примирение с Россией им в этом случае невыгодно, это может нарушить все планы", - пояснила политолог.
Украинские политики воспринимают Евросоюз как своеобразный "рог изобилия", который сможет решить финансовые проблемы. Однако они заблуждаются.
В Киеве мечтают заполучить и базы НАТО, однако Россия не позволит реализовать подобный сценарий.
Как ранее заявил в интервью изданию "ПолитЭксперт" военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, стремление Украины в НАТО и Евросоюз уничтожило её военную промышленность.
Во времена СССР Украина активно производила ракетную технику. Так, в составе ВКС России остаются ракетные комплексы четвёртого поколения, которые были произведены украинскими предприятиями.
Однако сегодня всё изменилось, ибо ЕС и НАТО не нужны были конкуренты. В результате Украина осталась без промышленности и возможностей.

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