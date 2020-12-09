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Политолог: Украине нужны не системы Patriot, а американские памперсы

09 декабря 2020, 02:05  •  8 • Политика
Как заявил политолог Владимир Карасёв, украинским военным нужны не ЗРК Patriot, а американские памперсы, которые они уже опробовали, сидя в "котлах" в Донбассе.
Командование Вооружённых сил Украины надеется заполучить американские ЗРК Patriot, которые якобы позволят защитить страну от "российской агрессии". Ситуацию прокомментировал РИА ФАН политолог Владимир Карасёв.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пожаловался, что украинские конструкторы пока только начали работать над созданием ПВО и ПРО. Поэтому он требует закупить аналоги у США.
Как отметил Карасёв, украинские генералы мечтают о многом. Поэтому остальному миру очень повезло, что Украина в 90-х годах прошлого века лишилась ядерного статуса, иначе "быть беде".
Эффективность ЗРК Patriot находится под вопросом, что доказали обстрелы территории Саудовской Аравии, которые устроили йеменские боевики.
"Есть более действенный способ. Проверенный ВСУ в донбасских "котлах", - американские памперсы. Хомчаку и всему генштабу ВСУ - в самый раз от "русской угрозы", - иронично добавил он.
Как ранее заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главе Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на переизбрание. Это будет возможно только в случае масштабной фальсификации результатов выборов, ибо политик не оправдал надежд населения и растерял поддержку как внутри страны, так и за её пределами.
В сложившихся условиях политсилам будет куда проще найти нового кандидата. Более того, на некоторые шаги Зеленского не решался даже его предшественник Пётр Порошенко.
"Зеленский принял закон о продаже земли, он повысил цены, он не оправдал надежду юго-востока. Абсолютно всё, что связано с ним, - это негатив", - заявил Безпалько в интервью изданию "ПолитЭксперт".
А военный эксперт Константин Сивков уверен, что российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".
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