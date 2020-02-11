Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Бери их панцервагены в котлы и превращай в металлолом": Сатановский о...
Блочная настройка: Госдума поправит свои полномочия
В МИД России не исключили переноса нормандского саммита из-за Киева
Когда насилие дозволено. Зловещий оскал капитализма
Главная / В России

Политолог: «Украина не имеет права арестовывать крымчан за долги местным банкам»

11 февраля 2020, 13:09  •  19 • В России

Украинская сторона не имеет права задерживать крымчан за долги перед украинскими банками, поскольку финансовые учреждения незалежной не выполнили свои обязательства перед вкладчиками и просто прекратили деятельность на полуострове. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее государственная пограничная служба Украины заявила, что усилен контроль за должниками. Крымчан предупредили, что наличие задолженности может быть поводом к отказу обратного въезда на полуостров. С начала года двоих жителей полуострова не пустили из Украины в Крым из-за долгов.

- В первую очередь, хочу сказать, что у крымчан нет долгов перед украинскими банками. Ведь финучреждения отказались выполнять свои обязательства перед вкладчиками, что является нарушением любых норм по международным правилам. Только российские структуры, взявшие на себя обязательства, могут выяснять отношения с клиентами бывших украинских банков все вопросы, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

По мнению политолога, ограничение передвижения так называемых «должников» - это часть общей политической линии, которую продолжает выстраивать президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник.

- Не туда идет господин Зеленский. Общее настроение в отношении нынешнего президента Украины и его команды начинает приобретать нотки разочарования. Вместо ожидаемого потепления отношений с Россией, отмены всех блокад, возможности прямых рейсов, железнодорожного сообщения, люди получили пересечение границы только по загранпаспортам, задержания на границе, а теперь еще и новую формулу, связанную с так называемыми долгами. Все это показывает, что надежды на прорыв в отношениях между Россией и Украиной начинают таять достаточно стремительно, - заключил политолог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 22:24
«Видел невиновных, которым нужна помощь»: оправданный по делу об убийстве экс-владелец фабрики займётся правозащитой
10 февраля 2020, 19:09
От шести до 18 лет колонии: суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
10 февраля 2020, 19:09
«Несмотря на оказываемое давление»: в России уверены в успешном завершении строительства «Северного потока — 2»
11 февраля 2020, 03:24
Почему Москва не ставит Украину на место
10 февраля 2020, 17:39
Путину пообещали расселять в год по миллиону метров аварийного жилья
11 февраля 2020, 00:09
Как в Азербайджане получилось омолодить парламент
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
05 февраля 2020, 09:24
"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике
08 февраля 2020, 12:09
"Пять часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?": Ливанов рассказал, как ему запретили въезд на Украину
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией
09 февраля 2020, 10:54
Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.