Политолог: «Украина не имеет права арестовывать крымчан за долги местным банкам»

Украинская сторона не имеет права задерживать крымчан за долги перед украинскими банками, поскольку финансовые учреждения незалежной не выполнили свои обязательства перед вкладчиками и просто прекратили деятельность на полуострове. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее государственная пограничная служба Украины заявила, что усилен контроль за должниками. Крымчан предупредили, что наличие задолженности может быть поводом к отказу обратного въезда на полуостров. С начала года двоих жителей полуострова не пустили из Украины в Крым из-за долгов.

- В первую очередь, хочу сказать, что у крымчан нет долгов перед украинскими банками. Ведь финучреждения отказались выполнять свои обязательства перед вкладчиками, что является нарушением любых норм по международным правилам. Только российские структуры, взявшие на себя обязательства, могут выяснять отношения с клиентами бывших украинских банков все вопросы, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

По мнению политолога, ограничение передвижения так называемых «должников» - это часть общей политической линии, которую продолжает выстраивать президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник.

- Не туда идет господин Зеленский. Общее настроение в отношении нынешнего президента Украины и его команды начинает приобретать нотки разочарования. Вместо ожидаемого потепления отношений с Россией, отмены всех блокад, возможности прямых рейсов, железнодорожного сообщения, люди получили пересечение границы только по загранпаспортам, задержания на границе, а теперь еще и новую формулу, связанную с так называемыми долгами. Все это показывает, что надежды на прорыв в отношениях между Россией и Украиной начинают таять достаточно стремительно, - заключил политолог.

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