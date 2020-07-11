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Политолог: Украина намеренно отдала Крым и Донбасс ради конфликта с Россией
11 июля 2020, 12:00 • 10 • Политика
Страна всеми силами добивалась реализации националистического русофобского проекта, считает он
Украинизировать Крым и Донбасс оказалось непосильной задачей для властей страны. Регионы мешали Украине реализовать собственный национальный проект, из-за чего в стране приняли решение избавится от них самым удобным способом, указывает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Как объясняет эксперт изданию "Украина.ру", к потере Крыма и Донбасса власти страны были готовы давно, но для них важно было потерять их так, чтобы в международном сообществе была зафиксирована открытая конфронтация с Россией.
В итоге для Украины 2014 год, считает Неменский, стал очень выгодным: страна добилась отчуждения двух регионов, которые было невозможно украинизировать, приобрела статус неформальной войны с Россией и поспособствовала формированию на Донбассе крайне неудобной границы, из-за чего жизнь в регионе не выходит сделать лучше, чем в Днепропетровске.
Политолог подытожил, что для Украины – не как для страны, а как для национально-политического проекта, – ситуация сложилась крайне удачно.
Эксперты отмечают, что сейчас ни Крым, ни Донбасс не вернутся обратно в состав Украины. Одна из причин кроется в законодательстве страны.
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