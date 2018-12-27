Политолог: Украина надеется пострелять во время второго "похода через Керченский пролив"

Заявления Украины о новом «прорыве через Керченский пролив» - попытка развязать «маленькую войну» для удержания власти в руках действующего режима, считает политолог Ростислав Ищенко.

Напомним, секретарь украинского Совета по нацбезопасности Александр Турчинов анонсировал новый поход боевых кораблей в Азовское море. Более того, он похвалился, что для Киева «не будет проблемой» уничтожить «любую переправу или мост», в том числе – Крымский мост.

- Понятно, что это снова провокации, но уже с надеждой пострелять. Это может дать шанс устроить маленькую войну. Но Украине нужна именно маленькая война, так как уровень боеспособности украинской армии крайне низкий, - отметил Ростислав Ищенко.

Он назвал действующего президента Украины «токсичной фигурой» в политике, у которого нет поддержки внутри страны. Ни силовики, ни админресурс, по мнению эксперта, не останутся на стороне Порошенко в случае его поражения на выборах. Именно поэтому, считает Ищенко, стоит ожидать новых провокаций.

- Если он не вводит военное положение второй раз, а это ему будет сложнее значительно, чем первый. Если он не устраивает серьезную провокацию, которая позволяет отменить выборы, потому что от него начинают разбегаться люди, - отметил политолог.

Он также добавил, что упомянутый Александр Турчинов всячески поддерживает идею боевых действий. Эксперт напомнил, что еще во время Крымской весны Турчинов давал приказ украинским военным, базирующимся в Крыму, применять оружие против «вежливых людей».

- Если у него в руках окажется власть, это будет война немедленно, - заявил Ростислав Ищенко.

Как сообщалось, два бронекатера и буксир ВМСУ вышли из одесского утром 25 ноября незаконно пересекли границу территориальных вод РФ близ Крыма и направились из Одессы к Керченскому проливу. На законные требования пограничников остановиться не реагировали, в очередь на лоцманскую проводку не становились.

В итоге вечером 25 ноября, после восьмичасовых "уговоров", украинские военные корабли задержали. Катера и буксир ошвартовали в порту Керчи, 24 члена экипажа задержали по подозрению в уголовном преступлении - незаконном пересечении госграницы РФ (ст. 322 УК РФ). Суд избрал им арест в качестве меры пресечения, все моряки находятся в московском СИЗО. Они попытались оспорить решение в Верховном суде Крыма, но их апелляции отклонили.