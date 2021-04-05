Политолог: Украина де-факто объявила в Донбассе войну России

Украина де-факто объявила в Донбассе войну России, считает политолог Владимир Корнилов. Он обратил внимание на провокационные решения Верховной рады.

Депутаты Верховной рады фактически объявили войну России. Об этом РИА ФАН заявил политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Речь идет о постановлении украинского парламента, в котором конфликт в Донбассе называется "российско-украинским вооруженным конфликтом". Однако Москва на провокацию не отреагировала.

Корнилов считает это фактическим объявлением войны. При этом генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский признал, что в случае открытого противостояния с Россией американцы не окажут военную поддержку Киеву.

"Раньше-то они были уверены, что американский народ будет сражаться за них до последнего солдата и защищать гордую Украину, пока ее собственные призывники будут убегать в Польшу на заработки!" - отметил эксперт.

Больше всего Корнилова удивляет то, что украинские политики уже семь лет рассказывает о борьбе с "российской агрессией".

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на все провокации украинцев Москва будет реагировать корректно, но жёстко. При этом Киеву не стоит доверять всем обещаниями США и НАТО.

"Для них главное - сделать пакость России чужими руками. А Киеву надо отрабатывать потраченные янками доллары", - цитирует его слова polit.info.