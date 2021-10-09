Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com//www.globallookpress.com

Киев вредит сам себе

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за отказ получать из России газ напрямую. Эксперт Елена Панина оценила ситуацию.

Лидер незалежных отказался от сделки с РФ еще два года назад. Тогда лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках голубого топлива за 175 долларов за тысячу кубов. По мнению нардепа Рената Кузьмина, эта сделка могла иметь судьбоносное влияние на благо Украины. Политика возмутило то, что Зеленский не позаботился об украинцах, а теперь цена на газ баснословная.

Панина отметила, что обвинения Кузьмина справедливы. Ведь Украина действительно могла выиграть от соглашения, что понятно и простому обывателю. Однако решения Киева зависимы от президентских амбиций Зеленского, что подвело Незалежную к энергетическому кризису.

А все дело в русофобии. Власть Украины не готова жертвовать своими принципами ради светлого будущего, поэтому закупает то же российское сырье через Европу куда дороже. Политики удовлетворяют свои амбиции, а не думают о народе.

"Очевидно, упорное нежелание Зеленского и его команды разделять "мухи и котлеты", а также использование "газовой проблемы" в качестве повода для политического шантажа ведет страну к энергетическому коллапсу", – заявила Панина "Известиям".

По ее словам, единственное, что Украину может спасти от газового кризиса, это прямые поставки топлива из России.