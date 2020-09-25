Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Политолог указал на следующего президента России

25 сентября 2020, 05:10  •  163 • Политика
Юрий Дудь. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
У журналиста огромный потенциал для управления страной, считает эксперт
Юрий Дудь – подходящий кандидат на пост президента России. Журналист может занять эту должность после Владимира Путина. Таким мнением поделился политолог Валерий Соловей.
"Я считаю, что у него колоссальный потенциал",
– высказался эксперт. По его мнению, он лишь незначительно уступает в этом Алексею Навальному. При этом Соловей добавил: даже если оппозиционеру удастся стать кандидатом в президенты, управлять страной он вряд ли будет.
России нужен новый тип лидерства, считает политолог. Наиболее удачным примером он назвал правление актера Рональда Рейгана – 40-го президента США. Свой выбор эксперт объяснил в интервью Дмитрию Гордону тем, что новая власть будет в любом случае слабой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)
Также в интервью Соловей раскрыл тайное прозвище Путина в Кремле. По его словам, чиновники даже понижают голоса при упоминании президента.
Интервью Юрия Дудя вызывают широкий резонанс, хотя и не все выпуски нравятся зрителям. Так например, его беседа с Дмитрием Глуховским вывела из себя Владимира Соловьева. Телеведущий обругал и писателя, и журналиста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 01:30
Польша готова уничтожить экологию назло России? Балтийский проект Варшавы признали опасным
25 сентября 2020, 03:20
США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум
25 сентября 2020, 01:30
Познер оценил последствия победы Трампа на выборах
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 02:25
Константин Затулин. Хитрый план Лукашенко: почему Союзное Государство так и осталось ...
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
25 сентября 2020, 00:30
«Не утруждают себя в необходимости отвечать на вопросы»: Лавров назвал «несуразными» ...
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.