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Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 05:10 • 163 • Политика
У журналиста огромный потенциал для управления страной, считает эксперт
Юрий Дудь – подходящий кандидат на пост президента России. Журналист может занять эту должность после Владимира Путина. Таким мнением поделился политолог Валерий Соловей.
"Я считаю, что у него колоссальный потенциал",
– высказался эксперт. По его мнению, он лишь незначительно уступает в этом Алексею Навальному. При этом Соловей добавил: даже если оппозиционеру удастся стать кандидатом в президенты, управлять страной он вряд ли будет.
России нужен новый тип лидерства, считает политолог. Наиболее удачным примером он назвал правление актера Рональда Рейгана – 40-го президента США. Свой выбор эксперт объяснил в интервью Дмитрию Гордону тем, что новая власть будет в любом случае слабой.
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