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Политолог указал на промах Зеленского с НАТО
14 мая 2021, 14:35 • 30 • Политика
Известный политолог Владимир Корнилов заявил, что Украине в противостоянии с Россией остается уповать лишь на дезинформацию и фейки. Заветный билет в НАТО, о котором мечтал Владимир Зеленский, судя по всему, Украине не достанется.
О состоянии паранойи, охватившей Зеленского, по словам Корнилова свидетельствует поведение президента Украины во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Испуганно обведя зал глазами, Зеленский заявил: "Они здесь! Они везде!" Такова была реакция президента Украины на слова британской журналистки о том, что она слушает перевод его речи на русский язык.
В своей статье Владимир Конилов указывает и бессвязность речи Зеленского - выйдя на публику, президент Украины стал рассказывать о возможности начала третьей мировой войны. При этом, как отмечает политолог, в последние недели Зеленский «бросился ездить по столицам стран НАТО», лоббируя вступление своей страны в альянс. Однако мечты Зеленского стали рушиться. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на встрече с лидерами фракций Верховной Рады заявила, что "Украине вывеска ничего не даст" и строго велела более не педалировать вопрос вступления в НАТО.
Невозможность вступления Украины в Североатлантический альянс подтверждает и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. При этом он явно намекает на Германию и Францию, предпочитающих на лишний раз не провоцировать Россию.
После того, как идея со вступлением Украины в НАТО провалилась, Зеленскому в срочном порядке пришлось искать "план Б". И он его нашел. На форуме "Украина-30. Безопасность страны" во время общения с журналистами президент Украины четырежды заявил о создании Центра дезинформации. Политолог Владимир Корнилов подчеркивает именно такую формулировку и утверждает, что речь не идет об оговорке. При этом эксперт в области российско-украинских отношений уверен, что этот центр получает иностранное финансирование.
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