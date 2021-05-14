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Политолог указал на промах Зеленского с НАТО

14 мая 2021, 14:35  •  30 • Политика
Известный политолог Владимир Корнилов заявил, что Украине в противостоянии с Россией остается уповать лишь на дезинформацию и фейки. Заветный билет в НАТО, о котором мечтал Владимир Зеленский, судя по всему, Украине не достанется.
О состоянии паранойи, охватившей Зеленского, по словам Корнилова свидетельствует поведение президента Украины во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Испуганно обведя зал глазами, Зеленский заявил: "Они здесь! Они везде!" Такова была реакция президента Украины на слова британской журналистки о том, что она слушает перевод его речи на русский язык.
"Если президент Украины так реагирует на родной для него самого язык, можно судить об уровне паранойи, охватившей киевскую верхушку относительно несуществующей "российской угрозы", - пишет Владимир Корнилов.
В своей статье Владимир Конилов указывает и бессвязность речи Зеленского - выйдя на публику, президент Украины стал рассказывать о возможности начала третьей мировой войны. При этом, как отмечает политолог, в последние недели Зеленский «бросился ездить по столицам стран НАТО», лоббируя вступление своей страны в альянс. Однако мечты Зеленского стали рушиться. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на встрече с лидерами фракций Верховной Рады заявила, что "Украине вывеска ничего не даст" и строго велела более не педалировать вопрос вступления в НАТО.
Невозможность вступления Украины в Североатлантический альянс подтверждает и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. При этом он явно намекает на Германию и Францию, предпочитающих на лишний раз не провоцировать Россию.
После того, как идея со вступлением Украины в НАТО провалилась, Зеленскому в срочном порядке пришлось искать "план Б". И он его нашел. На форуме "Украина-30. Безопасность страны" во время общения с журналистами президент Украины четырежды заявил о создании Центра дезинформации. Политолог Владимир Корнилов подчеркивает именно такую формулировку и утверждает, что речь не идет об оговорке. При этом эксперт в области российско-украинских отношений уверен, что этот центр получает иностранное финансирование.
"Фактически "борьба против России в информационном пространстве" снова сводится к генерации темников с целью опровержения бесспорных фактов. Неудивительно, что Зеленский откровенно называет свое новое детище Центром дезинформации. Таковой эта структура и будет являться — а значит, по заказу западных спецслужб (и, похоже, на деньги оттуда же) снова польется новый поток антироссийских фейков. Так Украина планирует победить в придуманной ею же войне с Россией. Ну, раз уж в НАТО не берут", - подытожил Владимир Корнилов.

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