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Политолог указал на нечестную игру США: "Устранить могут в любой стране"

27 января 2022, 10:20  •  148 • Политика
Политолог и журналист Виталий Третьяков указал на нечестную политическую игру США, которые не дают своим "партнёрам" и шанса на собственное мнение. "Устранить неугодного политика или его администрацию они могут в любой европейской стране", - отметил эксперт.
По словам политолога, у Вашингтона есть большое число рычагов давления и устранения с политической арены политиков, которые высказываются за налаживание отношений с Россией. В интервью изданию "Украина.ру" политолог отметил, что в таких случаях тактика США кардинально отличается от сценариев "цветных революций", которые они организовывают на постсоветских территориях.
"Устранить неугодного политика или его администрацию они могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют", - сказал он.
В пример эксперт привёл историю главкома Военно-морских сил (ВМС) ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха, который заявил о том, что Украине Крым уже не вернуть. Третьяков отметил, что позиция адмирала расходилась с позицией США и "вроде бы своего правительства".
"За что его моментально отправили в отставку якобы по собственному желанию", - сказал он.

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