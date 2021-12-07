В Польше столкнулись с нехваткой электроэнергии, стране грозят веерные отключения.

Политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что Польша столкнулась с энергетическим кризисом.

Из-за слабого ветра и аварийных остановок энергоблоков угольных ТЭС мощность генерации в Польше упала ниже спроса. Стране грозят веерные отключения электроэнергии.

Как отмечает канал "Высокое напряжение", помощь Польше оказывает Украина, хотя сама испытывает дефицит электроэнергии и ранее также запрашивала аварийный переток. Украинский оператор "Укрэнерго" переключил один из блоков Добротворской ТЭС на линию Добротворская ТЭС - Замость. Общий объём аварийной помощи составил 945 МВт/ч.

Также оператор польской энергосистемы Polskie Sieci Elektroenergetyczne частично покрыл свою нехватку за счёт Швеции.

В канале подчеркнули, что Польшу спасла "самая грязная энергия, от которой они очень хотели откреститься: украинская Добротворская ТЭС работает на смешанном топливе из газа, угля и мазута, а ТЭС в Карлсхамне - вообще только на мазуте".

ВВП ветер остановил, чтобы ослабить Польшу, и Беларусь на неё напала. Это 100%-ная инфа,

- добавил автор "Политджойстика".