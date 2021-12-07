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Политолог указал на энергокризис в Польше: "Грозят веерные отключения"

07 декабря 2021, 20:05  •  132 • Политика
В Польше столкнулись с нехваткой электроэнергии, стране грозят веерные отключения.
Политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что Польша столкнулась с энергетическим кризисом.
Из-за слабого ветра и аварийных остановок энергоблоков угольных ТЭС мощность генерации в Польше упала ниже спроса. Стране грозят веерные отключения электроэнергии.
Как отмечает канал "Высокое напряжение", помощь Польше оказывает Украина, хотя сама испытывает дефицит электроэнергии и ранее также запрашивала аварийный переток. Украинский оператор "Укрэнерго" переключил один из блоков Добротворской ТЭС на линию Добротворская ТЭС - Замость. Общий объём аварийной помощи составил 945 МВт/ч.
Также оператор польской энергосистемы Polskie Sieci Elektroenergetyczne частично покрыл свою нехватку за счёт Швеции.
В канале подчеркнули, что Польшу спасла "самая грязная энергия, от которой они очень хотели откреститься: украинская Добротворская ТЭС работает на смешанном топливе из газа, угля и мазута, а ТЭС в Карлсхамне - вообще только на мазуте".
ВВП ветер остановил, чтобы ослабить Польшу, и Беларусь на неё напала. Это 100%-ная инфа,
- добавил автор "Политджойстика".

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