Политолог указал на будущего президента Белоруссии

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На смену Лукашенко должна прийти женщина, но не Тихановская, считает он

Украинские экспертные круги также следят за политической обстановкой в Белоруссии. На недавнее решение Минского областного суда отреагировал украинский политолог Тарас Березовец, раскритиковавший действия официального Минска.

Напомним, 6 сентября суд признал виновными Марию Колесникову и Максима Знака виновными в попытке государственного переворота, приговорив к 10 и 11 годам лишения свободы.

Как пишут "Дни.ру", эксперт считает Колесникову будущим президентом республики. Осужденная, заявил Березовец, возглавляет сопротивление. По словам политехнолога, приговор в отношении Колесниковой и Максима Знака был "предопределен" еще в прошлом году, когда их задержали правоохранительные органы.

Березовец заявил, что Колесникова запомнилась за пределами Белоруссии как самый харизматичный член штаба Светланы Тихановской.

"Когда Тихановская, Колесникова и супруга Цепкало вошли в избирательный штаб, они делали все, чтобы первая одержала победу как единый кандидат от оппозиции. Тихановская и Цепкало покинули Белоруссию, пытались выбросить за пределы страны и Колесникову. Ее вывезли на границу с Украиной, где она разорвала свой паспорт и тем самым унизила сотрудников КГБ", – заявил политолог.

По мнению эксперта, Минск оказался не готов к "ее отчаянному жесту", а потому Колесникову вынужденно вернули и заключили в СИЗО, где она находилась до момента вынесения приговора.

"Ее мужество, ее несгибаемость перед лицом безжалостного, циничного и кровожадного режима может вызывать только уважение", – высказался Березовец.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Колесникова пыталась бежать на Украину, где хотела скрыться у родственников. Украинские медиа же настаивают на попытке насильственного вывоза оппозиционерки из республики.