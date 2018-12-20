Политолог: У Путина особое отношение к крымчанам и их проблемах

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, назвал двусмысленными санкции, введенные в отношении крымчан. Запад, делая заявления, что полуостров «аннексировали», противоречит сам себе, считает глава государства.

- Против крымчан ввели ограничения, связанные с передвижением, получением виз, ограничения, связанные с финансовыми операциями, работой страховых компаний, с использованием морской и другой инфраструктуры. Они затрагивают практических всех людей, которые живут на этой территории. Санкции ввели не избирательные, против руководства Крыма и Севастополя, а против всех. Если люди ни причем и это «аннексия», силовой захват, то за что против жителей полуострова ввели санкции? А если все-таки санкции ввели за конкретное голосование, значит нужно признать, что оно состоялось,- говорит глава страны.

По мнению политологов, отношение к крымчанам и их проблемам у Путина особое. Он лично контролирует все крупные проекты, реализуемые на полуострове, которые приведут к экономическму прорыву.

- На пресс-конференции президент еще раз продемонстрировал свое особое отношение к Крыму. В 2014 году, по итогам общекрымского референдума, он взял личную ответственность на себя, подписав исторические указы, которые позволили нам стать частью РФ, - отмечает политолог Александр Форманчук. – Президент понимал последствия такого шага. Тема Крыма сработала как детонатор геополитических волн и наступлений на Россию. Это произошло бы все равно, но 2014 год стал той точкой, за которой все уже последовало как лавина.

КОГДА СНИМУТ САНКЦИИ?

По прогнозам экспертов, санкции в отношении крымчан и всей страны отменят не раньше, чем через 5 лет.

- Как минимум пятилетние к Крыму будет двойственное отношение. Официально коллективный запад нас не признает, считает аннексированным и использует тему Крыма как повод для поддержки Украины, которую он превращает в плацдарм борьбы против России. С другой стороны, западные компании, и это четко прозвучало на пресс-конференции, сохраняют интерес к России. В частности, иностранные компании все чаще вкладывают инвестиции в развитие Крыма. Об этом свидетельствуют итоги ЯМЭФ, который проводится в Крыму с 2015 года.

По мнению политолога Владимира Джараллы, международная ситуация такова, что Россия «катится к серьезному противостоянию».

- То положение, которое сейчас сохраняется, Запад не видит необходимости менять. Какой выход из этого режима? США проводят эгоистичную политику, смысл которой подорвать любых конкурентов и обеспечить господство на протяжении длительного будущего. Европа проводит встречи с представителями России, но ни к чему это не приводит. В дальнейшем санкции сохранятся. Санкции запада против Крыма – это либо признание того, что полуостров добровольно вернулся в Россию, и, следовательно, это наказание всех нас по этому поводу, либо же непризнание того, что мы называем политической реальностью, - считает эксперт.

АКСЕНОВ: "НА КРЫМСКОЙ ЭКОНОМИКЕ САНКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СКАЗЫВАЮТСЯ"

Глава Крыма Сергей Аксенов сназвал санкции, введенные против крымчан, нарушением фундаментальных прав человека.

- Это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах. Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются. Более того, есть огромный интерес со стороны зарубежного бизнеса, в том числе и европейского, к реализации проектов на полуострове. Приведу только одну цифру: на сегодняшний день на территории нашего региона зарегистрировано более 2400 юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 56 стран, - говорит глава РК.

Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2018 году длилась 3 часа 43 минуты. Свои вопросы президенту России успели задать 53 журналиста. Однако, несмотря на довольно насыщенное общение Путина с журналистами, оно не стало самым длительным. В 2008 году президент отвечал на интересующие общественность вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.

Но один рекорд все же был поставлен. В этот раз аккредитацию на мероприятие запросили 1702 представителя СМИ, тогда как в прошлом году участников пресс-конференции начитывалось всего 1640.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники