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Политолог тремя словами объяснил желание США вытеснить русских из Сирии
24 декабря 2020, 15:10 • 88 • Политика
Директор Центра политической информации политолог Алексей Мухин тремя словами объяснил желание США вытеснить русских военных из Сирии. По словам политолога, это не что иное, как проявление острого комплекса неполноценности у американских военных по отношению к русским.
Ранее американский конгрессмен Джо Уилсон представил законопроект, включающий в себя разработку вывода российских военных из Сирии, а также свержение главы республики Башара Асада, что, по его словам, якобы отвечает требованиям жителей САР.
По мнению политолога Алексея Мухина, пожелания Уилсона в принципе технически невозможно воплотить в жизнь. Кроме того, любые попытки манипуляций в отношении русских военных встретят ответную реакцию, которой Вашингтон точно не обрадуется.
Он отметил, что неоднократные контакты, которые происходили на территории САР между российскими военными и американцами, заканчивались не в пользу последних.
"Я не знаю, какая шлея попала под хвост американскому конгрессмену, который решил таким образом, возможно, компенсировать психологический ущерб, который несут американские военные, испытывающие острый комплекс неполноценности по отношению к русским", - сказал эксперт в беседе с изданием "Политэксперт".
"Может быть, усилить психологическую помощь американским военным", - предположил политолог.
Мухин также добавил, что в этой ситуации нельзя исключать и коррупционную составляющую.
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