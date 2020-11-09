Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
Главная / Политика

Политолог: Трамп ударит по России новыми санкциями перед уходом

09 ноября 2020, 14:25  •  166 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/www.globallookpress.com
Вашингтон не собирается отказываться от главного инструмента сдерживания Москвы
Белый дом может ввести очередные ограничения, которые на этот раз коснутся практически всех "врагов американской демократии", включая РФ, Иран, Венесуэлу и Сирию. Такое заявление сделал политолог Андрей Кортунов.
Эксперт заявил, что теперь все ужесточительные меры против упомянутых стран будут оформляться в виде президентских декретов. Однако в таком случае санкции может отменить администрация Джо Байдена при его победе на выборах в США. Если Трамп стремится к максимальному сдерживанию Тегерана, то демократ вполне готов к определенным послаблениям.
Кортунов добавил, что после скандала с Алексеем Навальным США могут ввести против РФ новые ограничения, хотя пока что таких шагов со стороны Вашингтона не наблюдается. Основные санкции ввел Евросоюз, который ожидает от Белого дома солидарности. Однако для Штатов это вовсе не повод: главным предлогом введения санкций против Москвы остается очередное "вмешательство" в выборы, о котором пока никто не слышал.
Впрочем, санкции остаются одним из основных инструментов внешней политики Соединенных Штатов по отношению к РФ, добавил политолог в интервью газете "Взгляд".
Как отмечает "Свободная Пресса", спецпредставитель Штатов по Ирану Элиотт Абрамс заявила о том, что до своего ухода Трамп введет новый пакет санкций против Тегерана, принятый вместе с Израилем, а также рядом государств Персидского залива.
Политолог Федор Войтоловский ранее рассказал о плюсах и минусах победы Байдена на американских выборах для России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 09:50
"Михаил Сергеевич, молчите лучше": Гаспарян не сдержался после слов Горбачёва о Байдене
09 ноября 2020, 09:50
Украине порекомендовали отказаться от южных регионов в пользу России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 20:15
Время расплаты: Януковича уволили незаконно! — Конституционный позор Зеленского
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
08 ноября 2020, 17:20
"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.