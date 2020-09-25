Политолог: Трамп не хочет ввязываться в "темную историю" с Навальным

Группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщается на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.

Документ предполагает введение ограничений против российских официальных лиц, которые, по мнению его авторов, "замешаны в открытом нарушении международного права", в том числе в "отравлении" Навального.

Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения. Кроме того, он обязывает Белый дом ответить на вопрос, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Помимо Марко Рубио, документ одобрили: сенатор-республиканец Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен.

Для того чтобы законопроект был принят, его должны поддержать сенат и палата представителей и подписать президент США.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Можегов прокомментировал инициативу сенаторов.

"Это чисто публичная работа. Какие могут быть отчеты? Это абсолютно нереальные вещи. Все это – разговор в пользу бедных, риторика нагнетания предвыборной истерии. И потом: дело Навального – это, скорее, повестка демократов. Республиканцы неохотно во все это вписывались. И, как мне кажется, не будут дальше это поддерживать. Во всяком случае, Трамп очень осторожно и дистанцированно все это довел. И (госсекретарь Майк) Помпео говорил, что реагировать надо, как только будут известны все факты произошедшего, и что пока не очень понятно, что происходит", – сказал Владимир Можегов.

По его мнению, американцы могли бы получить от немцев информацию о Навальном, но запросов от них не поступало.

"Это была бы какая-то основа для санкций, но пока таких запросов не проступало. Поэтому мне кажется, что все это – сотрясение воздуха. … Это какая-то темная история, поэтому Трамп не хочет в нее ввязываться – афера демократов, в которую просто не хочется вляпываться. Как мне кажется, демократы будут эту повестку усиленно пиарить, а Трамп будет стоять несколько в стороне от этого всего", – считает политолог.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию. В начале сентября немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.