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Политолог: То, о чем заявляют власти США, и что они реально будут делать — две большие разницы

01 февраля 2019, 14:54  •  49 • Политика
Политолог Михаил Погребинский посоветовал не доверять заявлению директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что американское руководство не уверено в победе Порошенко на выборах президента. По его мнению, то, о чем заявляет американское руководство, и что оно реально будет делать — две большие разницы.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что у действующего президента Украины есть шансы переизбраться на второй срок. По его мнению, то, что публично заявляют политики США, отличается от того, что они реально делают.
"Порошенко пытается с помощью административного ресурса собрать все возможности для того, чтобы пройти во второй тур", - отметил политолог в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что стопроцентной гарантии у Порошенко, конечно же, нет, однако ему удалось консолидировать вокруг себя правительство, его вынуждены были поддержать мэр Киева и деятели культуры.
По мнению эксперта, заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что американское руководство не уверено, что Порошенко сможет победить на выборах, совсем не означает, что в США не закроют глаза на те фальсификации, с помощью которых Порошенко будет побеждать.
"Он - самый удобный для них кандидат. Я думаю, что все то, о чем они заявляют, и что будут делать – это две большие разницы, как говорят в Одессе, - подытожил собеседник издания, выразив уверенность в том, что "США будут поддержать Порошенко".

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