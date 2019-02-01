Политолог: То, о чем заявляют власти США, и что они реально будут делать — две большие разницы

Политолог Михаил Погребинский посоветовал не доверять заявлению директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что американское руководство не уверено в победе Порошенко на выборах президента. По его мнению, то, о чем заявляет американское руководство, и что оно реально будет делать — две большие разницы.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский уверен, что у действующего президента Украины есть шансы переизбраться на второй срок. По его мнению, то, что публично заявляют политики США, отличается от того, что они реально делают.

"Порошенко пытается с помощью административного ресурса собрать все возможности для того, чтобы пройти во второй тур", - отметил политолог в беседе с корреспондентом Nation News, пояснив, что стопроцентной гарантии у Порошенко, конечно же, нет, однако ему удалось консолидировать вокруг себя правительство, его вынуждены были поддержать мэр Киева и деятели культуры.

По мнению эксперта, заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что американское руководство не уверено, что Порошенко сможет победить на выборах, совсем не означает, что в США не закроют глаза на те фальсификации, с помощью которых Порошенко будет побеждать.

"Он - самый удобный для них кандидат. Я думаю, что все то, о чем они заявляют, и что будут делать – это две большие разницы, как говорят в Одессе, - подытожил собеседник издания, выразив уверенность в том, что "США будут поддержать Порошенко".