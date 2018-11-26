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Политолог: «Теперь на Украине официально введена военная диктатура»

26 ноября 2018, 14:39  •  209 • В России

Весь день 25 ноября сразу два отряда катеров ВМСУ (военно-морских сил Украины) пытались прорваться к Керченскому мосту одновременно из Чёрного и Азовского морей. Погранслужба ФСБ России блокировала, принудила к остановке и взяла под контроль первую «недоэскадру» вместе со всем экипажем (катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Кале»). Узнав об этом, второй отряд нарушителей, не успев дойти до Керчи, испугался и вернулся на азовские базы. А в Киеве немедленно заговорили о «российской агрессии» и приготовились ввести военное положение. Кто стоит за этой провокацией и почему моряки ВМСУ так легко сдались нашим пограничникам, «Комсомолке» рассказал политолог Владимир Рогов:

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

— Заседание Верховной Рады, которая должна официально принять военное положение, начнётся сегодня (в понедельник) около 16 часов по местному времени, и шансы, что инициативу властей успешно «проштампуют», намного выше среднего. Другое дело, что диктатура подразумевает хоть какой-то порядок (плохой, хороший — вопрос иной). Однако «военная хунта» эта будет с украинским колоритом: бардак останется, но зато и президент Пётр Порошенко у власти останется, для чего вся процедура и затевалась (на время «особого положения» подготовка к предстоящим весной выборам замораживается, уличные демонстрации и агитация запрещаются, и вводится много других ограничений, включая запрет на журналистскую деятельность: СМИ имеют право только транслировать официальную точку зрения власти).

На этом фоне особенно ясно видно, что свергнутый майданом экс-президент Виктор Янукович — прямо-таки либеральнейший человек по сравнению с нынешним людоедским режимом. Его жизни угрожала куда более серьёзная опасность, чем сейчас Порошенко, но и тогда он не решился ввести военное положение. Теперешняя же «влада» (власть — укр.) даже такие серьёзные меры превращает в фарс: официальная пропаганда уже почти 5 лет рассказывает о «войне с Россией», свыше 30 раз на международных площадках Порошенко публично жаловался на «московскую агрессию», но… личную диктатуру не вводил. Потому, что президентские выборы-2019 ещё далеко были.

В понедельник же на Лондонской бирже за первые минуты с начала торгов стоимость украинских евробондов (национальных ценных бумаг) заметно обвалилась, и теперь они торгуются со скидкой до 20%, на уровне банановых республик. То есть финансовый рынок в стабильность украинского государства и его возможность расплатиться по долгам после введения «диктатуры Порошенко» не верит. Но западных партнёров Пётр Алексеевич всё-таки обыграл: те его не любят, но обострить ситуацию с Россией чужими руками им выгодно.

Впрочем, худшего не случилось. Идеальный вариант, на который рассчитывала Банковая (улица в Киеве, где находится администрация президента Украины — Ред.) — это боестолкновение с человеческими потерями и потоплением катеров ВМСУ, дабы показать «кровавое коварство москалей».

Другой вариант (если бы мы спокойно пропустили нарушителей через пролив) явил бы слабость России, и они, уверен, стали бы готовить новые провокации, возможно, уже в форме терактов или прямых нападений, в которых бы пострадали граждане РФ.

Поэтому погранслужба ФСБ сработала ювелирно: и на провокацию не поддалась, и в то же время пресекла её. Заметьте, что, как и во время воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года, украинские моряки практически не сопротивлялись. При всей своей идеологической упоротости (пропаганда работает), они не самоубийцы и прекрасно понимают, что всё это делалось не «во славу Украины», а чтобы помочь киевским политикам удержаться у власти.

Впрочем, военное положение будет введено всего на 60 дней, и к исходу этого периода можно ожидать следующую провокацию, дабы вновь возник удобный повод продлить диктатуру, отменив президентские выборы.

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