Политолог Светов назвал объявление санкций против РФ «ритуальными словами»

Страны Запада угрожали России санкциями неоднократно, они ожидаемы, но это не повод расслабляться, так как в дальнейшем санкционный процесс будет набирать ход, поделился мнением с «Известиями» политолог Юрий Светов в среду, 23 февраля.

«Я думаю, что это всё ожидаемые вещи. Они же всё время твердили, что Россия заплатит. Вот это типичное для американцев, для англичан выражение: «Вы за это заплатите». Ну мы сказали: «Хорошо, заплатим признанием вот этих двух республик». Ну ввели санкции против этих банков, что дальше? Будут санкции, будут банки искать возможность работать иными путями», — сказал он.

Светов отметил, что российские банки уже приучились работать в условиях ограничений, а заявления западных стран о «неслыханных санкциях» больше похожи на произнесение «ритуальных слов». Пока из самого серьезного, что может быть в списке угроз, — остановка сертификации «Северного потока – 2».

«Можно сказать старой русской поговоркой: «замах на рубль, а удар на копейку», когда [президент США Джо] Байден подписал запрет инвестиций в экономику этих двух республик. Можно подумать, там очередь из американцев стояла на инвестирование», — поиронизировал эксперт.

Он напомнил, что имена предпринимателей Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга давно в санкционных списках, но это не повод расслабляться, так как санкционный процесс будет набирать ход.

«То же заявление по «Северному потоку – 2»… Мы рассчитываем на другие поставки газа, Катар заявил, что он не может заместить российские поставки в Европу. Значит, кто может заместить? Единственная страна — Соединенные Штаты Америки, своим жирным указом. Если европейцы готовы платить за него дороже в два или три раза, чем за российский, ну они будут продолжать эти санкции. Если же разум восторжествует, то не будут этого делать. Это использование экономических методов в политической борьбе», — объяснил Светов.

Он рассказал, как за последние 50 лет США ввели санкции против сотни стран. Пока этот метод будет работать на пользу Белому дому, он будет им пользоваться. Хотя иногда метод не срабатывает, как с Кубой.

«Сколько бы ни душили, а те свою линию гнут. Не совсем получилось и с Ираном. Это обычные методы. Как говорил Владимир Ильич Ленин, концентрированная экономика — это политика», — заключил политолог.

Кроме санкций, по мнению Светова, Запад обрушит на Россию «мощный шквал» в рамках информационной войны. Он предупредил, что «западные друзья» хором заговорят о политической катастрофе, инициатором которой стала Россия, признав независимость республик Донбасса.

Джо Байден объявил 22 февраля о введении первого транша санкций в отношении России, и Вашингтон может ужесточить санкционные меры в зависимости от действий Москвы в отношении Киева. Также он заявил о применении рестрикций в отношении суверенного долга России. По словам американского лидера, в силу новые ограничительные меры вступят в среду, 23 февраля.

Такую реакцию Запада вызвало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании независимости ЛНР и ДНР и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 22 февраля российский лидер подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции Запада против России нелегитимными. Дипломат отметила, что в Москве уже давно поняли, что рестрикции являются единственным инструментом Запада против РФ, для того чтобы сдерживать ее развитие.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.